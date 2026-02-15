  • İSTANBUL
Dünyaca ünlü yönetmenden Filistin'e destek

Ünlü film yönetmeni Spike Lee, NBA maçında Filistin bayrağının yer aldığı çanta takarak soykırım altındaki mazlumlara destek verdi.

ABD’nin Los Angeles kentinde düzenlenen NBA All-Star Weekend etkinliklerini salondan takip eden Spike Lee, bu kez Filistin'e verdiği destek gündeme geldi.

Ünlü yönetmenin, Filistin bayrağı ve kefiye desenleri taşıyan bir çanta kullandığı görülürken, Lee’nin Filistin bayrağı ve kefiyesini içeren semboller üzerinden verdiği mesaj sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

 

Irkçılık karşıtı ve insan hakları temalı duruşuyla tanınan Lee, daha önce de sosyal medya hesaplarından, Gazze'de yaşanan insani krize dikkati çekmek için Filistin bayrağı paylaştı.

Yönetmen Lee'nin fotoğrafını ayıp, sosyal medyaya taşıyanlar "Spike Lee, NBA All-Star Haftasonu etkinlikleri sırasında Filistin bayrağı desenli bir kıyafet giyerken görüntülendi. Spike Lee her zaman bir mesaj vermenin yolunu buluyor, bu seferki mesajı kesinlikle çok net ve açık." şeklinde yorumlarda bulundu.

1
