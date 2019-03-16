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Dünyaca ünlü piyanistten Ayasofya çağrısı: Palavrayı bırakalım

Dünyaca ünlü piyanist Tuluyhan Uğurlu, Ayasofya'nın ibadete açılması konusunda, "Palavrayı keselim! Ayasofya ne zaman ibadete açılacak?" ifadesini kullandı.

16 Mart 2019 Cumartesi 15:59
Dünyaca ünlü piyanistten Ayasofya çağrısı: Palavrayı bırakalım

Dünyaca ünlü piyanist Tuluyhan Uğurlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ayasofya'nın ne zaman ibadete açılacağını sordu. Aynı zamanda ezanı ıslıklayan kesimi de eleştiren Uğurlu, "Bu insanlara bu kutsallar hiç mi anlatılmadı?" ifadesini kullandı. 

Uğurlu şunları yazdı:

"Burada herkesin yazdığı gibi klasikleşmiş cümlelerle kınıyorum, acılarını paylaşıyorum falan gibi uyduruk laflarla bir şey yazmak içimden gelmiyor! 2 şey yazacağım; Bu ırkçı faşist zihniyetin neleri hedef aldığını gördük. Palavrayı keselim! AYASOFYA ne zaman ibadete açılacak?

20 yıldan beri dini hassasiyeti vurgulayanların idaresinde olan bir ülkede bir yerde toplananlar nasıl oluyor da, kutsal kabul edilen dini bir ÇAĞRI’ya protestolarını arttırarak tepki gösteriyorlar. Bu insanlara bu kutsallar hiç mi anlatılmadı yoksa DOĞRU örnek mi olunamadı"

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 15:59
  1. Ayasofya
  2. Tuluyhan Uğurlu

YORUM YAZ

  • ÜmitÜmit20 dk önce
    Tespit doğru palavrayla aciz korkak açıklamaları keselim de ne zaman açılacak tüm akp siyasetçilere soruyorum
  • TamerTamer30 dk önce
    Ne demiş merhum akifnezamankisabah namazina gelenlercuma namazindakiler kadar olursa ülke sorun biter demiş iste ozaman onunde kimse duramaz türkiyenin
  • AbdullahAbdullah31 dk önce
    Ya cami yapmıyorsanız bari kilise yapın Hıristiyanlar dua etsin. Boş boş duruyor bina.
  • ismetismet43 dk önce
    Reis önce Sultanahmet i doldurun dedi

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