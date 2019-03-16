Dünyaca ünlü piyanistten Ayasofya çağrısı: Palavrayı bırakalım

Dünyaca ünlü piyanist Tuluyhan Uğurlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ayasofya'nın ne zaman ibadete açılacağını sordu. Aynı zamanda ezanı ıslıklayan kesimi de eleştiren Uğurlu, "Bu insanlara bu kutsallar hiç mi anlatılmadı?" ifadesini kullandı.

Uğurlu şunları yazdı:

"Burada herkesin yazdığı gibi klasikleşmiş cümlelerle kınıyorum, acılarını paylaşıyorum falan gibi uyduruk laflarla bir şey yazmak içimden gelmiyor! 2 şey yazacağım; Bu ırkçı faşist zihniyetin neleri hedef aldığını gördük. Palavrayı keselim! AYASOFYA ne zaman ibadete açılacak?

20 yıldan beri dini hassasiyeti vurgulayanların idaresinde olan bir ülkede bir yerde toplananlar nasıl oluyor da, kutsal kabul edilen dini bir ÇAĞRI’ya protestolarını arttırarak tepki gösteriyorlar. Bu insanlara bu kutsallar hiç mi anlatılmadı yoksa DOĞRU örnek mi olunamadı"