Dünyaca ünlü milyarder altın tahminini duyurdu! Rakamı duyan Pazartesi günü kuyumculara akın edecek

Altın fiyatları art arda beş haftalık kaybın ardından ilk kez haftalık kazanç kaydetti. Dip seviyeleri gören gram altın, ons tarafından aldığı destekle haftayı değer kazanarak kapattı. Çin imalat verileri ile güçlenen altın yükselişe geçerken Fed raporundaki şahin mesajlar piyasalarda yeniden oynaklığa neden oldu. Analistler, ABD ekonomisindeki herhangi bir zayıflık beklentisinin altını destekleyebileceğini ifade ediyorlar. Ünlü iş insanı Robert Kiyosaki ise altın ve gümüş için dudak uçuklatan tahminini açıkladı.

Gram altın bin 100 TL’nin altına kadar gerileyerek Fed faizleri altında ezilmesinin ardından 25 Şubat -3 Mart haftasında 5 haftalık aranın ardından ilk kez kazanç sağladı. Gram altın haftanın ilk işlem gününe zayıf bir performansla başlaması sonrası Çin ekonomisinde esen ılımlı rüzgarla toparlanma eğilimi gösterdi. Uzmanlar altın fiyatlarının 2023 yılında Fed, jeopolitik riskler ve dolara göre şekilleneceğini ifade ediyor. Altın fiyatları son haftalarda kötü performans gösterse de gelecek günlerde toparlanmanın devam edeceği söyleniyor.

FED raporu

Amerika Merkez Bankası geçtiğimiz gün yılda iki kez yayımladığı raporunda yüksek enflasyona yanıt olarak faiz oranlarının hızla artırılmaya ve eldeki menkul kıymetlerin azaltılmaya devam ettiği belirtildi. Raporda “Komite, federal fon oranı için hedef aralığını haziran ayından bu yana 3 puan artırarak aralığı yüzde 4,50-4,75'e çıkardı ve hedef aralığında devam eden artışların uygun olacağını öngördüğünü belirtti." İfadesi kullanıldı. Yüzde 2 enflasyon oranından ısrarcı olan ABD’nin faiz artışlarına devam edeceği öngörülüyor.

Çin yeniden sahnede

Çin imalat ve hizmet sektörünün hızlı toparlanması hafta içi piyasalarda iyimser bir hava estirdi. Son dönemde yüksek enflasyon ve resesyon endişeleriyle azalan piyasa risk iştahı Çin’den gelen verileri doğrultusunda arttı. Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun verilerine göre imalat PMI şubat ayında 52,6 ile Nisan 2012’den bu yana en yüksek seviyede gerçekleşti. Bu gelişmeler altın fiyatlarını destekledi.

Rekor tahmin

Amerikalı iş insanı ve yazar Robert Kiyosaki altın ve gümüş fiyatlarının bu ve gelecek yıllarda rekor seviyelere çıkacağını düşünüyor. Kiyosaki, kriz zamanları için en iyi yatırım aracının altın ya da gümüş olduğunu açıklamalarında sık sık ifade ediyor. Kiyosaki’ye göre, şu günlerde 1,863 dolar bandında hareket eden ons altın 3 bin 800 dolara kadar tırmanacak. Gümüş ise 75 dolar olacak. Ünlü iş insanı 2025 yılına kadar altın fiyatlarının 5 bin dolara kadar çıkabileceğini ifade ediyor.

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