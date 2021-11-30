  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Dünyaca ünlü firmalara ağır itham
Aktüel

Dünyaca ünlü firmalara ağır itham

Çevre örgütü Stand.earth tarafından yapılan bir araştırma, Coach, LVMH, Prada, H&M, Zara, Adidas, Nike, New Balance, Teva, UGG ve Fendi gibi markaların Amazon ormanlarının yok olmasında parmağı olduğunu savundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 11:23:00 -
Dünyaca ünlü firmalara ağır itham

Dünyanın akciğerleri olarak adlandırılan Amazon ormanları, iklim değişikliği, kontrolsüz tarım ve hayvancılık nedeniyle yok olmaya devam ediyor.

Çevre örgütü Stand.earth tarafından yapılan bir araştırma, moda devleri ile ormanların yok edilmesi arasındaki bağlantıyı gözler önüne serdi. Araştırmada, Coach, LVMH, Prada, H&M, Zara, Adidas, Nike, New Balance, Teva, UGG ve Fendi gibi dev markaların, deri ve deri ürünleri üretimi nedeniyle ormanların yok edilmesinde pay sahibi olduğunu ortaya koydu. Bu markaların çok sayıda bağlantıya sahip olduğunu belirten araştırma, Brezilya’nın en büyük deri ihracatçısı JBS ile iş yaptıklarını aktardı. Ormanların yok edilmesinde büyük sorumluluğu olan JBS, tedarik zincirini daha çevreci yapmak için 2035 yılına kadar hedef koydu.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mete Yarar: Merkez Bankası 6 aylık faiz politikasını açıklamalı
Ekonomi

Mete Yarar: Merkez Bankası 6 aylık faiz politikasını açıklamalı

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Merkez Bankası'nın 6 aylık faiz politikasını açıklaması gerektiğini belirterek "Merkez Bankası ne d..
30 Kasım 1925: Tekke-Zaviye ve Türbelerin Kapatılması
Tarih

30 Kasım 1925: Tekke-Zaviye ve Türbelerin Kapatılması

30 Kasım'da Türkiye'de neler yaşanmıştı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? 30 Kasım 1925: Tekke-Zaviye ve Türbelerin Kapatılması. 30 Kası..
İstanbul'un fırtına ile imtihanı! İşte geride kalan günün bilançosu
Gündem

İstanbul'un fırtına ile imtihanı! İşte geride kalan günün bilançosu

İstanbul'da yaşanan şiddetli fırtına gün boyu devam etti. Rüzgarın saatteki hızı 130 km'ye kadar çıkarken, yaşanan kazalar amatör kameralarc..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay