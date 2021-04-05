Dünyaca ünlü ekonomistten yeni tahmin! Altın alacaklara 'durabilir' uyarısı

Yatırımcılar, Başkan Joe Biden’in harcama planlarının etkilerine karşı beklenenden daha iyi ABD istihdam verilerinin ortasında ekonomik toparlanma sinyallerini tartarken altın fiyatı düştü. Oversea-Chinese Banking Corp’tan ünlü bir ekonomist olan Howie Lee, piyasaları yorumladı ve altın’da düşüş beklediğini açıkladı.

Daha fazla aşılama ve daha az iş kısıtlaması işgücü piyasasındaki toparlanmayı güçlendirdiği için, Mart ayında çoğu sektörde iyileşme yaşandı. Bu nedenle, ABD işverenleri yedi ayda en fazla işi portföye ekledi. Son raporlar gösteriyor ki tarım dışı maaş bordroları geçen ay 916.000 arttı. Bu arada yatırımcılar, Cumhuriyetçilerin daha sınırlı bir plana destek verdiklerini ifade ederken, Biden’ın 2,25 trilyon dolarlık altyapı önerisiyle ilgili tartışmaların ilerlemesini de izliyor.

Avustralya, Çin ve Hong Kong gibi pazarlar tatiller nedeniyle kapalı olduğu için ticaretin Pazartesi günü durması muhtemel. Külçe, yükselen tahvil getirileri ve salgından kaynaklanan iyimserlik nedeniyle 2018’den bu yana ilk üç aylık düşüşünü açıkladı. Değerli metalle ilgili yatırımcı duyarlılığı azaldı. Altın destekli borsa yatırım fonlarındaki holdingler Mayıs ayından bu yana en düşük seviyeye indi. Bu ortamda, hedge fonu yöneticileri boğa odaklı altın bahislerini üç haftanın en düşük seviyesine indirdi.

"Talep durabilir"

Oversea-Chinese Banking Corp’ta ünlü bir ekonomist olan Howie Lee, piyasaları yorumladı ve şu önemli açıklamaları yaptı:

Cuma günkü Abd istihdam raporu bir kez daha altının neden yokuş yukarı bir tırmanışla karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Küresel ekonomi hızla toparlanıyor ve altın talebi durabilir. Altın fiyatı üzerindeki satış baskısının şimdilik devam etmesini bekliyoruz.

Spot altın Londra’da sabah saatlerinde %0.4 düşüşle ONS başına 1.721,65 dolara geriledi. Gümüş, paladyum ve platin hepsi düştü. Bloomberg Spot Dolar Endeksi %0.2 yükseldi. Londra Metal Borsası, Paskalya tatilleri nedeniyle Pazartesi günü kapandı.