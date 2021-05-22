Dünyaca ünlü ekonomistler altın için fiyat verdi! Önümüzdeki hafta...

Analistlere göre, altın fiyatları ONS başına 1.900 dolara yükseldikten sonra “oyun değişti.”

“İnsanlar kripto paradan altına dönüyor”

OANDA’nın Kıdemli Piyasa Analisti Edward Moya, Kitco News’e verdiği demeçte, kripto alanında büyük bir satıştan sonra, altının çekiciliğinin, yeni kurumsal para da dahil olmak üzere birçok yatırımcı için yeniden radara girdiğini söyledi. Moya konuya yönelik şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bu, birçok yatırımcı için oyunun kurallarını değiştiren haftalardan biriydi. Kripto balonu patladı. Ve kriptolar yakın zamanda ortadan kalkmasa da Bitcoin’in iyi bir enflasyon koruması olduğu argümanı, pek çok şeyi cezbediyor. Kurumsal para sorgulandı. İleriye dönük olarak, insanlar Bitcoin dalgalanması hakkında çok daha bilinçli ve endişeli olacaklar. Bu, para dalgalarının altına geri dönmesine yol açıyor. Altın destekli ETF satışı da artık durdu.”

“Altın için mükemmel ortam”

Edward Moya, ABD Merkez Bankası’nın 10 yıllık Hazine getirilerinde başka bir yükselişi tetikleyebilecek riskin azaldığını söyledi. Edward Moya konuya yönelik açıklamalarına şunları ekledi:

“Tahvil piyasasındaki hareket muhtemelen altın fiyatları için birincil riski oluşturacak. Yükselen Hazine getirileri hikayesi altın için iyi değil. Ancak FED kilitlendi ve sadece dönüp politikayı normalleştirmeye başlayamaz. Bu tetikleyecektir. Çok fazla kaos var. Ve FED’in Nisan ayı toplantı tutanaklarında, bazı yetkililerin ekonomik ilerlemeye bağlı olarak “yaklaşan toplantılarda” daralma hakkında konuşmaya hazır olacağı yönündeki yorumlara rağmen, FED hala sıkılaşan son merkez bankalarından biri olmaya devam ediyor. Ve burası altın için mükemmel bir ortam. Oluşmakta olan riskler nedeniyle, altın bir enflasyon koruması ve güvenli bir liman varlığı olarak fayda sağlayacak. Diğer merkez bankaları, FED’den çok daha erken sıkılaştırma modunda olacak. Ve bu, doların zayıflaması anlamına geliyor.”

1,900 doların üstünü işaret etti

TD Securities Küresel Strateji Başkanı Bart Melek, çok iyi bir Nisan ve Mayıs ayının ardından, altının önemli ölçüde yükseliş trendinde olduğunu söyledi ve üst perdeden işlem görmeye başladığını ekledi. Bart Melek konuya yönelik açıklamalarına şöyle devam etti:

“1.900 doların üzerindeki altın fiyatları seviyeleri çok da uzak olmayan bir gelecekte. FED’in sıkılaştırma konusunda ne kadar agresif olduğunu göreceğiz. FED’in sonucuna vardıkça enflasyonist beklentiler yükselecek. FED oldukça mutlu ve enflasyonun hedefin üzerine çıkmasına izin vermeye hazır.”

“Ufukta ONS başına 1.900 dolar var”

Bart Melek, tutanaklar Çarşamba günü yayınlandığında altının fiyatını tutmayı başardığını ve sarı madenin değer kaybedeceği yönündeki yorumların azaldığını söyledi. Bart Melek konuya yönelik açıklamalarına şunları ekledi:

“Beklenti, piyasaların aşağıya doğru uyum sağlamasıyla veri döngüsünün hayal kırıklığına uğrayacağı yönünde. Bir noktada azalacak olsa da reel faiz oranlarının çok fazla yükseldiği bir ortam öngörmüyorum. Bu, altın için destekleyici bir ortam. Ufukta ONS başına 1.900 dolar var. Piyasaların bunun kırıldığını görmek için çok uzun süre beklemesi gerekmeyebilir. Altının hala 1.900 dolar işaretini geçmeye devam ettiğini görüyoruz. Geçen haftadaki altın akışına baktığınızda, sağlam bir şekilde 1.820-30 dolar civarındaydık. Şimdi 1.870 dolar seviyesindeyiz ve 200 günlük hareketli ortalamayı geçtik. Altının short pozisyonları da gevşiyor. Daha yükseğe çıkmak için bolca yer var.”

“Benim için büyük bir sayı 1.846 dolar”

Phoenix Futures and Options LLC Başkanı Kevin Grady de altın fiyatlarında yükseliş beklediğini ifade etti. KriptoKoin'in aktardığına göre Grady verdiği demeçte şunları söyledi:

“Altın kesinlikle bir yükseliş trendinde. Ancak değerli metalin destek seviyesi olarak 1.846 doları tutması gerekiyor. Altın konusunda tarafsız kalıyorum. Geri çekilebiliriz. Benim için büyük sayı 1.846 dolar. Bu gerçekten büyük bir destek seviyesi. Önümüzdeki hafta tekrar test edersek, bu seviyeyi koruması gerekiyor. Yapmazsak, altın için bir sonraki destek seviyesi 1.808 dolardır.”