Dünya Tekvando Federasyonu yeni dönem kararlarını açıkladı

ANKARA (AA) - Dünya Tekvando Federasyonu (WT) Yönetim Kurulu toplanarak müsabaka takvimi ve organizasyonlarla ilgili bir dizi karar aldı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, WT Yönetim Kurulu Toplantısı, Chungwon Choue başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Türkiye adına toplantıya Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ile Federasyon Dış İlişkiler Sorumlusu ve WT Denetçisi Ali Sağırkaya katıldı.

Toplantının başında kısa bir süre önce hayatını kaybeden WT Asbaşkanı ve Afrika Tekvando Federasyonu Başkanı General Ahmed Fouly katılımcılar tarafından anıldı.

Toplantıda yürürlüğe girecek yeni kurallarla ilgili kararlar alındı.

Dünya Tekvando Federasyonu Yönetim Kurulu Toplantısı'nda alınan kararlar şöyle açıklandı:

1. Aralık ayında yapılması planlanan Grand Prix Final ve Grand Slam Final Serisi müsabakaları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendi.

2. Para Tekvandoda Grand Prix Serisi ve Grand Prix Final Müsabakalarının takvime eklenmesi kararı alındı.

3. Puanlama sınıfları, dünya şampiyonaları için G12'den G14'e, grand prix finalleri için G8'den G10'a ve grand prix serisi için G4'ten G6'ya çıkarıldı.

4. Bir sporcu müsabaka esnasında veya müsabakaya yönelik olarak diskalifiye edilirse o müsabakayla ilgili tüm haklarını (Puan, madalya, para ödülü) kaybedecek.

5. Müsabaka esnasında herhangi bir baş travması veya darbesinde, sporcuların askıya alınma süresi büyükler için 30, gençler için 40, yıldızlar için ise 50 gün olarak düzenlendi.

6. Müsabakalarda sadece doktor diploması olanlara doktor akreditasyonu verilecek. Fizyoterapist, masör, masöz gibi sağlık personelleri müsabakalarda doktorun haklarından faydalanamayacak.

7. Sporcuların müsabakalarda kullandıkları dişlikler en az 3 milimetre kalınlığında olacak ve üst dişlerin tamamını kaplayacak.

8. Sporcuların puanlı düzenlenecek online poomsae müsabakalarında kazandıkları puanların yüzde 50'si genel poomsae puan sıralamasına eklenecek.



