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Gündem Dünya susuyor İsrail katlediyor! Gazze'de tarihte görülmemiş vahşet
Gündem

Dünya susuyor İsrail katlediyor! Gazze'de tarihte görülmemiş vahşet

Yeniakit Publisher
2024-07-23 13:31:00 -
Dünya susuyor İsrail katlediyor! Gazze'de tarihte görülmemiş vahşet

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 90'a, yaralıların sayısı ise 90 bin 147'ye yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 291 gündür devam ediyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte 8 saldırı gerçekleştirildiği, 84 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 329 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 39 bin 90'a, yaralıların sayısının 90 bin 147'ye yükseldiği kaydedildi.

Han Yunus'ta can kaybı 73'e yükseldi

İsrail'in dün Han Yunus'a düzenlediği saldırıda ise can kaybının 24'ü çocuk, 15'i kadın olmak üzere 73'e, yaralı sayısının 270'e yükseldiği aktarıldı.

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