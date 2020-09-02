Dünya şaşkın! Osmanlı'dan sonra ilk kez oluyor

Son yıllarda milli teknolojiler ve milli savunmanın gelişmesiyle dışa bağımlılığını azaltan Türkiye, dünyadaki küresel barışa katkı vermek ve ülkemizin güvenliğini sağlamak için bir çok ülkede askeri varlığını sürdürüyor. Türkiye'nin bu askeri gücü, baştan son günlerde Doğu Akdeniz'de gerginlik yaşadığımız Yunanistan medyası ve dünya medyasında dikkat çekiyor. ABD'li Washhington Post Gazetesi'nin Bloomberg'den alıntı yaptığı bir haberde de bu konu işlendi.

Osmanlı'dan sonra bir ilk

Haberde Türk ordusunun şu anda Suriye, Irak, Katar, Somali ve Balkanlarda faaliyet gösterdiği, Libya'daki savaşın dengesini değiştirmek için ülkeye asker gönderdiği, Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de yürüttüğü faaliyetlere dikkat çekilerek Türkiye'nin Osmanlı İmparatorluğu'ndan sonra ilk kez bu kadar geniş bir coğrafyada varlık gösterdiği yorumu yapıldı. Haberde, "Türk askeri Suriye, Irak, Katar, Somali ve Balkanlar’da faaliyet gösteriyor. Aynı zamanda, Akdeniz ve Ege’de devriye atıyor” ifadeleri kullanıldı.

Suriyede operasyonlar

Haberde Türkiye'nin 2016 yılında Suriye'de tarihi operasyonlar düzenlediği ifade edilerek “I. Dünya Savaşı sonucu Osmanlı’nın yıkılmasının ardından düzenlenen en büyük operasyonlar” yorumu yapıldı.

Libya'da savaşın dengesi değişti

Haberde yine bir zamanlar Osmanlı'nın vilayeti olan ancak bugün iç savaşla uğraşan Libya'ya asker ve İHA/SİHA gönderilmesinin ülkedeki savaşın gidişatını değiştirdiğine yer verildi. Öte yandan Libya ile imzalanan deniz yetki sınırı anlaşması ile Türkiye'nin Akdeniz'deki haklarını güçlendirdiğine işaret edildi.

Somali, Katar, Balkanlar...

Washington Post'un haberinde Türkiye'nin kilometrelerce uzaktaki Somali ve KAtar'da askeri üsler kurduğuna ve Türk ordusunun Kosova ve Bosna Hersek'te NATO Barışı Koruma misyonu çerçevesinde görev yaptığı belirtildi.