Dünya rekoru peşinde! Onun hobisi üniversite bitirmek: 14 diploması var

Sarıyer’in sıradaki hedefi, diplomasını 17’ye tamamlayıp dünya rekorunu elde etmek. Fransızca öğretmenliğinin yanı sıra okul idareciliği ve Milli Eğitim şube müdürlükleri görevlerinde de bulunan Sarıyer, okumanın kendisini zinde tuttuğunu, bir sonraki eğitim hedefinin tarım üzerine bir bölüm okumak olduğunu, ömrü yetene kadar okumaya devam edeceğini söyledi. Bugüne kadar 14 bölüm bitiren ve üç ayrı üniversitede öğrenciliği devam eden Sarıyer, “Bazen okuduğum bölümleri sıralarken karıştırıyorum. 72 yaşında İtalyan bir kişi 15 üniversite mezunu olarak dünya rekorunu elinde tutuyor. Haziran ayında okuduğum bölümden mezun olup rekoru kıracağım. Dünya rekoruyla kafa kafaya geleceğim” dedi.