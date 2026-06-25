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Eğitim “Dünya ortalamalarının üzerindeyiz elhamdülillah” Öğretmenlerimizle hareket ediyoruz
Eğitim

“Dünya ortalamalarının üzerindeyiz elhamdülillah” Öğretmenlerimizle hareket ediyoruz

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"Dünya ortalamalarının üzerindeyiz elhamdülillah" Öğretmenlerimizle hareket ediyoruz

“Türkiye'de derslik başına düşen öğrenci sayısı itibarıyla, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibarıyla dünya ortalamalarının üzerine çıktık elhamdülillah" şeklinde konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, her gittiği ilde öğretmenlerle bir araya gelip değerlendirmeler yaptıklarını belirterek, "Hiçbir adımımız bu istişareden yoksun olarak atılmadı" dedi.

Bir dizi program için Rize'ye gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Vali İhsan Selim Baydaş'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrası basın açıklaması yapan Bakan Tekin, eğitimin fiziki, teknolojik ve akademik altyapısını dönüştürdüklerini belirterek, "2002'den itibaren eğitim öğretim süreçlerine ilişkin attığımız adımları defaten farklı ortamlarda ifade ediyoruz. Türkiye'nin genelinde eğitimin hem fiziki altyapısını hem teknolojik altyapısını hem de akademik altyapısını devrim olarak okutulacak şekilde dönüştürdük. Türkiye'de derslik başına düşen öğrenci sayısı itibarıyla, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibarıyla dünya ortalamalarının üzerine çıktık elhamdülillah" dedi.

Bakanlık görevine geldiği günden itibaren "Öğretmenler Odası" buluşmalarıyla güçlü bir istişare mekanizması kurduklarını ifade eden Tekin, "2023 Haziran'dan itibaren Türkiye'yi il il dolaşıyoruz. Her ilde bu anlamda hem fiziki kapasite itibarıyla hem akademik altyapı itibarıyla değerlendirmeler yapıyoruz. Talepler varsa o talepleri dinliyoruz. Öğretmen arkadaşlarımızla sohbet ediyoruz.

Biliyorsunuz, 'Öğretmenler Odası' adıyla bakan olduğum günden itibaren öğretmen arkadaşlarla bir istişare mekanizması oluşturduk. Her gittiğim ilde haberli habersiz öğretmen arkadaşlarımızla bir araya gelip değerlendirmeler yapıyoruz. Şu ana kadar attığımız bütün adımlar, yaptığımız bütün değişiklikler ya bir öğretmenler odasında öğretmen arkadaşlarımızın bizden talebi olmuştur ya da biz yapmayı düşündüğümüz şeyleri öğretmenler odasında arkadaşlarımızla istişare etmişizdir.

Hiçbir adımımız bu istişareden yoksun olarak atılmadı. Bugün de Rize'de benzeri görüşmelerimizi, toplantılarımızı yapacağız inşallah" diye konuştu.

Tekin, daha sonra kendisinin de mezunu olduğu Rize Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret edip, öğretmenlerle bir araya geldi.

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Yorumlar

Mehmet

Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin, "Öğretmenler Odası" adlı istişare mekanizmasıyla öğretmenlerimizin değerli görüşlerini alarak eğitimin her alanını iyileştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Rize'yi ziyaret ederek hem ilin eğitim durumu hakkında bilgi topladı hem de öğretmenlerle bir araya gelerek onların taleplerini dinledi. Bakanımızın vurguladığı gibi, Türkiye'de derslik başına düşen öğrenci sayısı ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısı dünya ortalamalarının üzerine çıktı, bu da eğitime verdiğimiz değerin göstergesi. İlkokuldan üniversiteye kadar her kademede eğitimimizi geliştirmeye devam edeceğiz inşallah.

dudayıf

çok değerli balkanım Müfrata da Risaleyi Nuru ilk okulda Üniversiteye kadar kor isen gençliğin imanını kurtarılmasına sebep olup kıyamet günü resul ekremin şefaatı nasip olur inşallah nasılki Menderes merhum ezanı muhammediye yi aslına çevirip imanlı gitmesine sebep olmuş tur sende gençliğin imanlı yetişmesine sebep olacaksın unutma geç kalma zor da olsa zorda rahmet var selam ve duayla
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