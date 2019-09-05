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Dünya Motokros Şampiyonası'na doğru

05 Eylül 2019 Perşembe 17:26
Dünya Motokros Şampiyonası'na doğru

AFYONKARAHİSAR (AA) - Cumhurbaşkanlığı himayesinde 6-8 Eylül tarihlerinde Afyonkarahisar'da düzenlenecek olan Dünya Motokros Şampiyonası'nın da içinde bulunduğu Spor ve Motosiklet Festivali'ne NG Afyon Hotel sponsor oldu.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) ile NG Afyon Hotels arasında gerçekleştirilen sponsorluk anlaşması imza töreninde konuşan TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, geçen yıl ilki gerçekleştirilen Spor ve Motosiklet Festivali ve Dünya Motokros Şampiyonası'na az bir süre kaldığını hatırlattı.

Akülke, Afyonkarahisar Belediyesinin ekipleri tarafından alanda her şeyin kusursuz olması için çalışıldığını ifade ederek, "Geçen yıl bu etkinliğe Afyonkarahisarlı iş adamlarımız gerektiği kadar sahip çıkmamıştı. Bu sene daha iyi bir destek alıyoruz. Umuyoruz ki daha iyi olacak. Bu yola çıkarken amacımız Afyonkarahisar'a motosiklet festivali kazandırmaktı. Bunu geçen yıl başardık. Şimdi de çıtamızı yükselterek spor ve motosiklet festivali olarak etkinlikler yapacağız." dedi.


- "Bu etkinliklerin sürdürülebilir olması çok önemli"


NG Afyon Hotels Genel Müdürü Cenker Yılmaz ise sporun Afyonkarahisar'ın tanıtımı için çok önemli bir araç olduğunu belirtti.

Yılmaz, Afyonkarahisar'da sportif etkinliklerin yapılıyor olmasından büyük mutluluk ve gurur duyduklarının belirterek, "Avrupa'da ve dünyada çok ses getiren Dünya Motokros Şampiyonası'nın Afyonkarahisar'da yapılıyor olması kentimizin marka değeri için katkı sağlıyor. Önceden Afyonkarahisar'ın nerede olduğunu anlatmaya çalışırdık. Ama artık Afyonkarahisar’ı anlatmak TMF’nin hazırladığı içeriklerle daha kolay oluyor." diye konuştu.

Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner belediye olarak festivale ve Dünya Motokros Şampiyonası’na her türlü desteği vereceklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından sponsorluk anlaşması yapıldı.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 17:26
  1. Afyonkarahisar
  2. Dünya Motokros Şampiyonası
  3. Mahmut Nedim Akülke
  4. NG Afyon Otel
  5. TMF

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