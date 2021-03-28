Dünya Kupası Türkiye kaç puanda? 2022 Dünya Kupası G grubu puan durumu
A Milli Takımımız 2022 Dünya Kupası Elemeleri maçında destan yazmaya devam ediyor. İlk maçına Hollanda ile oynayan Türkiye, Hollanda'yı 4-2 yenerek Dünya Kupası grup eleme maçlarına muhteşem bir başlangıç yaptı. A Milli Takımımız, Norveç'i de 3-0 mağlup ederek liderliğe yükseldi. Peki Dünya Kupası Türkiye kaç puanda? 2022 Dünya Kupası G grubu puan durumu ne?
Türkiye, 2022 Dünya Kupası G grubu ikinci maçında Norveç ile karşı karşıya geldi. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle İspanya'da oynanan karşılaşmayı ay-yıldızlı ekibimiz kazandı. İlk maçta Hollanda'yı 4-2 yenen A Milli Takımımız, Ozan Tufan (2) ve Çağlar'ın golleriyle Norveç'i de 3-0'la geçerek grubunda liderliğe yükseldi.
2022 Dünya Kupası Letonya maçı ne zaman?
A Milli Takımımız 2022 Dünya Kupası Elemeleri G gruptaki 3. maçını kimle oynayacak? A Milli Takımımız 2022 Dünya Kupası Elemeleri 3. maçını 30 Mart Salı günü Letonya ile oynayacak.
Dünya Kupası Türkiye kaç puanda?
İşte 2022 Dünya Kupası G grubu puan durumuX