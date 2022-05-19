Dünya Kupası maçlarını Türk hakemler yönetecek mi? Cüneyt Çakır, 2022 Dünya Kupası'nda var mı?

2022 Dünya Kupası'nda görev yapacak hakemlerin listesini açıkladı. Cüneyt Çakır, 2022 Dünya Kupası'nda görev yapacak hakemler arasında yer almadı. Türkiye'den herhangi bir hakem listede yer almadı. Ayrıca turnuva tarihinde ilk kez kadın hakemler de düdük çalacak. Stephaine Frappart Salima Mukaansanga ve Yoshimi Yamashita ilk kez Dünya Kupası maçlarında yer alan kadın hakemler oldu.

2022 Dünya Kupası maçları ne zaman?

21 Kasım 2022'de başlayacak 2022 Dünya Kupası'nda her gün 4 maç oynanacak. Gruplar aşamasının 12 günde tamamlanacağı şampiyonada 3-6 Aralık tarihlerinde son 16 turu, 9-10 Aralık'ta çeyrek, 13-14 Aralık'ta ise yarı final maçları oynanacak. Dünya Kupası'na uzanacak takım ise 18 Aralık'ta oynanacak final sonrası belli olacak. Final mücadelesi 80 bin kişilik Lusail Stadyumu'nda yapılacak.

2022 Dünya Kupası maçlarında hangi ülkeler var?

Dünya Kupası'na gidecek ülkeler şu şekilde:

Katar, Almanya, Danimarka, Brezilya, Fransa, Belçika, Hırvatistan, Sırbistan, İspanya, İsviçre, İngiltere, Hollanda, Arjantin, İran, Güney Kore, Japonya, Suudi Arabistan, Ekvador, Uruguay, Kanada, Portekiz, Polonya, Senegal, Gana, Kamerun, Fas, Tunus.