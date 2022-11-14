Dünya Kupası elemeleri maçları: Dünya kupası maçları ne zaman? 2022 Dünya kupası finali ne zaman, hangi tarihte oynanacak? Dünya Kupası maç programı: Dünya kupası maçları hangi kanalda 2022

Dünya kupası maçları sporseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Katar'ın ev sahipliğinde yapılacak olan 2022 Dünya Kupası finalinin tarihi de belli oldu. Dünya Kupası'nda 32 takım 8 grupta mücadele edecek. Dünya kupası maçları ne zaman? 2022 Dünya kupası finali ne zaman, hangi tarihte oynanacak? İşte 2022 Dünya Kupası'nda son 16, çeyrek final, yarı final ve final karşılaşmalarının yapılacağı tarihler ve diğer detaylar...