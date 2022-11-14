Dünya Kupası elemeleri maçları: Dünya kupası maçları ne zaman? 2022 Dünya kupası finali ne zaman, hangi tarihte oynanacak? Dünya Kupası maç programı: Dünya kupası maçları hangi kanalda 2022
Dünya kupası maçları sporseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Katar'ın ev sahipliğinde yapılacak olan 2022 Dünya Kupası finalinin tarihi de belli oldu. Dünya Kupası'nda 32 takım 8 grupta mücadele edecek. Dünya kupası maçları ne zaman? 2022 Dünya kupası finali ne zaman, hangi tarihte oynanacak? İşte 2022 Dünya Kupası'nda son 16, çeyrek final, yarı final ve final karşılaşmalarının yapılacağı tarihler ve diğer detaylar...
2022 Dünya kupası maçları 20 Kasım'da başlıyor. Katar'ın ev sahipliği yapacağı FIFA Dünya Kupası'nın açılış tarihi bir gün erkene alındı. Turnuvadaki maçlar, 5 farklı şehirde ve 8 farklı stadyumda oynanacak. Gruplara göre takımlar ve karşılaşmaların saatleri de belli oldu. Peki Dünya kupası maçları ne zaman? İşte Dünya Kupası grupları, maç programı ve Dünya Kupası ile ilgili merak edilenler...
2022 DÜNYA KUPASI FİNALİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE OYNANACAK?
2022 Dünya Kupası'nda grup maçlarının tamamı şu şekilde:
20 KASIM PAZAR
19.00: Katar - Ekvador (A Grubu)
21 KASIM PAZARTESİ
16.00: İngiltere - İran (B Grubu)
19.00: Senegal - Hollanda (A Grubu)
22.00: ABD - Galler (B Grubu)
22 KASIM SALI
13.00: Arjantin - Suudi Arabistan (C Grubu)
16.00: Danimarka - Tunus (D Grubu)
19.00: Meksika - Polonya (C Grubu)
22.00: Fransa - Avustralya (D Grubu)
23 KASIM ÇARŞAMBA
13.00: Fas - Hırvatistan (F Grubu)
16.00: Almanya - Japonya (E Grubu)
19.00: İspanya - Kosta Rika (E Grubu)
22.00: Belçika - Kanada (F Grubu)
24 KASIM PERŞEMBE
13.00: İsviçre - Kamerun (G Grubu)
16.00: Uruguay - Güney Kore (H Grubu)
19.00: Portekiz - Gana (H Grubu)
22.00: Brezilya - Sırbistan (H Grubu)
25 KASIM CUMA
13.00: Galler - İran (B Grubu)
16.00: Katar - Senegal (A Grubu)
19.00: Hollanda - Ekvador (A Grubu)
22.00: İngiltere - ABD (B Grubu)
26 KASIM CUMARTESİ
13.00: Tunus - Avustralya (D Grubu)
16.00: Polonya - Suudi Arabistan (C Grubu)
19.00: Fransa - Danimarka (D Grubu)
22.00: Arjantin - Meksika (C Grubu)
27 KASIM PAZAR
13.00: Japonya - Kosta Rika (E Grubu)
16.00: Belçika - Fas (F Grubu)
19.00: Hırvatistan - Kanada (F Grubu)
22.00: İspanya - Almanya (E Grubu)
28 KASIM PAZARTESİ
13.00: Kamerun - Sırbistan (G Grubu):
16.00: Güney Kore - Gana (H Grubu)
19.00: Brezilya - İsviçre (G Grubu)
22.00: Portekiz - Uruguay (H Grubu)
29 KASIM SALI
18.00: Ekvador - Senegal (A Grubu)
18.00: Hollanda - Katar (A Grubu)
22.00: İran - ABD (B Grubu)
22.00: Galler - İngiltere (B Grubu)
30 KASIM ÇARŞAMBA
18.00: Tunus - Fransa (D Grubu)
18.00: Avustralya - Danimarka (D Grubu)
22.00: Polonya - Arjantin (C Grubu)
22.00: Suudi Arabistan - Meksika (C Grubu)
1 ARALIK PERŞEMBE
18.00: Hırvatistan - Belçika (F Grubu)
18.00: Kanada - Fas (F Grubu)
22.00: Japonya - İspanya (E Grubu)
22.00: Kosta Rika - Almanya (E Grubu)
2 ARALIK CUMA
18.00: Güney Kore - Portekiz (H Grubu)
18.00: Gana - Uruguay (H Grubu)
22.00: Sırbistan - İsviçre (G Grubu)
22.00: Kamerun - Brezilya (G Grubu)
2022 DÜNYA KUPASI FİNALİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE OYNANACAK?
2022 Dünya Kupası'nda grup maçları 20 Kasım Pazar günü oynanacak açılış maçıyla başlayacak ve 2 Aralık Cuma günü tamamlanacak.
2022 Dünya Kupası'nda grup etabının ardından 3, 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde son 16 turu oynanacak.
9 ve 10 Aralık'ta çeyrek finallerin oynanacağı turnuvada yarı final müsabakaları 13 ve 14 Aralık'ta oynanacak.
DÜNYA KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA?
Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası, TRT ve TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.