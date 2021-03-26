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Spor Dünya Kupası elemeleri ilk hafta sonuçları
Spor

Dünya Kupası elemeleri ilk hafta sonuçları

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ilk hafta maçları tamamlandı. Futbolseverler ilk hafta sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki, Dünya Kupası Eleme sonuçları neler? 2022 eleme sonuçları güncel

Yeniakit Publisher
2021-03-26 11:41:00 -
Dünya Kupası elemeleri ilk hafta sonuçları

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemelerin'de ilk hafta heyecanı B, C. F, I ve J grup maçları tamamlandı. İşte, Avrupa Elemeleri sonuçları

Dünya Kupası elemeleri ilk hafta sonuçları

Avrupa elemelerinde 2. hafta müsabakaları, 27-28 Mart'ta yapılacak.

İlk hafta maçlarının ikinci gününde alınan sonuçlar şöyle:

B Grubu

İspanya-Yunanistan: 1-1

İsveç-Gürcistan: 1-0

C Grubu

İtalya-Kuzey İrlanda: 2-0

F Grubu

Moldova-Faroe Adaları: 1-1

İskoçya-Avusturya: 2-2

I Grubu

Macaristan-Polonya: 3-3

İngiltere-San Marino: 5-0

Andorra-Arnavutluk: 0-1

J Grubu

Lihtenştayn-Ermenistan: 0-1

Almanya-İzlanda: 3-0

Romanya-Kuzey Makedonya: 3-2

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