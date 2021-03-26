Dünya Kupası elemeleri ilk hafta sonuçları
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ilk hafta maçları tamamlandı. Futbolseverler ilk hafta sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki, Dünya Kupası Eleme sonuçları neler? 2022 eleme sonuçları güncel
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemelerin'de ilk hafta heyecanı B, C. F, I ve J grup maçları tamamlandı. İşte, Avrupa Elemeleri sonuçları
Dünya Kupası elemeleri ilk hafta sonuçları
Avrupa elemelerinde 2. hafta müsabakaları, 27-28 Mart'ta yapılacak.
İlk hafta maçlarının ikinci gününde alınan sonuçlar şöyle:
B Grubu
İspanya-Yunanistan: 1-1
İsveç-Gürcistan: 1-0
C Grubu
İtalya-Kuzey İrlanda: 2-0
F Grubu
Moldova-Faroe Adaları: 1-1
İskoçya-Avusturya: 2-2
I Grubu
Macaristan-Polonya: 3-3
İngiltere-San Marino: 5-0
Andorra-Arnavutluk: 0-1
J Grubu
Lihtenştayn-Ermenistan: 0-1
Almanya-İzlanda: 3-0
Romanya-Kuzey Makedonya: 3-2