Dünya Kupası Elemeleri G Grubu Türkiye - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Katar'da düzenlenecek 2020 Dünya Kupası maçlarına katılacak takımları belirlemek üzere 2022 Dünya Kupası Elemeleri maçları devam ediyor. 2022 Dünya Kupası Elemeler G grubunda yer alan A Milli Takımımız ilk maçını Hollanda 4-2 ) ikinci maçını ise Norveç (3-0) ile yaptı. Her iki maçta da destan yazan Türkiye, üçüncü maçını kimle yapacağı merak ediliyor. Dünya Kupası Elemeler G grubu Türkiye üçüncü maçını Letonya ile oynayacak? Peki Dünya Kupası Elemeleri Türkiye - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?