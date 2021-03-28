Dünya Kupası Elemeleri G Grubu Türkiye - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Katar'da düzenlenecek 2020 Dünya Kupası maçlarına katılacak takımları belirlemek üzere 2022 Dünya Kupası Elemeleri maçları devam ediyor. 2022 Dünya Kupası Elemeler G grubunda yer alan A Milli Takımımız ilk maçını Hollanda 4-2 ) ikinci maçını ise Norveç (3-0) ile yaptı. Her iki maçta da destan yazan Türkiye, üçüncü maçını kimle yapacağı merak ediliyor. Dünya Kupası Elemeler G grubu Türkiye üçüncü maçını Letonya ile oynayacak? Peki Dünya Kupası Elemeleri Türkiye - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu mücadelesinde A Milli Takımımız, Norveç'e konuk oldu. Dünya Kupası Elemeleri ilk maçta Hollanda'yı 4-2 yenen Türkiye, grupta ikinci maçını Norveç ile oynadı.
Dünya Kupası Elemeleri G Grubu maç sonuçları
A Milli Takımımız, Norveç'i de 3-0'lık net skorla mağlup etti. Türkiye, iki maç sonunda topladığı 6 puanın ardından aynı puana sahip Karadağ'ı geçerek G Grubu'nda averaj farkıyla liderlik koltuğuna oturdu.
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin ikinci haftasında Hollanda, konuk ettiği Letonya'yı 2-0 yendi.
Dünya Kupası Elemeleri Türkiye - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu Türkiye - Letonya maçı 30 Mart Salı günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak.
Dünya Kupası G grubu puan durumu
2022 Dünya Kupası Eleme maçları fikstürü
A Milli Takımın Dünya Kupası elemelerinde kalan maçları ve fikstürü
30 Mart 2021: Türkiye-Letonya
1 Eylül 2021: Türkiye-Karadağ
4 Eylül 2021: Cebelitarık-Türkiye
7 Eylül 2021: Hollanda-Türkiye
8 Ekim 2021: Türkiye-Norveç
11 Ekim 2021: Letonya-Türkiye
13 Kasım 2021: Türkiye-Cebelitarık
16 Kasım 2021: Karadağ-Türkiye