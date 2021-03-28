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Spor Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gecenin sonuçları
Spor

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gecenin sonuçları

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin ikinci haftasının ilk gününde muhteşem maçlar geceye damga vurdu. Türkiye, Norveç'i 3-0'lık skorla yenerken, Portekiz ve Sırbistan berabere kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 04:11:00 - 2021-03-28 04:12:39
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gecenin sonuçları

Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerin ikinci haftasının ilk günü, A, E ve H gruplarında TSİ 22.45'te oynanan 4 maçla sona erdi.

A Grubu'nda Portekiz, deplasmanda Sırbistan karşısında Diogo Jota'nın 11. ve 36. dakikalarda attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci devrede ataklarını sıklaştıran Sırbistan, 46. dakikada Aleksandar Mitrovic ve 60. dakikada Kostic'in ağları sarsmasıyla skoru 2-2'ye getirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

Grubun diğer karşılaşmasında Lüksemburg, 85. dakikada Rodrigues'in fileleri havalandırmasıyla deplasmanda İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 yenerek önemli bir sürprize imza attı.

E Grubu'nda Belçika, konuk olduğu Çekya ile 1-1 berabere kaldı. Maçın golleri, Çekya adına 50. dakikada Provod'dan, Belçika adına 60. dakikada Lukaku'dan geldi.

H Grubu'nda ise Malta, deplasmanda Slovakya ile 2-2 berabere kaldı.

Konuk ekip Malta, 16. dakikada Gambin, 20. dakikada Satariano'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Slovakya ise 49. dakikada Strelec ve 53. dakikada Skriniar'ın fileleri havalandırmasıyla mücadeleden beraberlikle ayrıldı.

Günün toplu sonuçları şu şekilde:

A Grubu

İrlanda Cumhuriyeti 0-1 Lüksemburg

Sırbistan 2-2 Portekiz

E Grubu

Belarus 4-2 Estonya

Çekya 1-1 Belçika

G Grubu

Karadağ 4-1 Cebelitarık

Hollanda 2-0 Letonya

Norveç 0-3 Türkiye

H Grubu

Rusya 2-1 Slovenya

Hırvatistan 1-0 Güney Kıbrıs

Slovakya 2-2 Malta

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