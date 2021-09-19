Dünya ihracatında % 1’lik payı yakaladık

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 28. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde yaptığı konuşmaya, zorlu salgın döneminde gösterdikleri üstün gayretlerden dolayı ihracatçıları kutladı. Erdoğan, “Kendisi de ticaretten gelen birisi olarak bu işlerin öyle oturduğu yerden ahkam kesmekle gerçekleşmeyeceğini, azim, gayret, kabiliyet, özveri, kararlılık gerektirdiğini çok iyi biliyorum” şeklinde konuştu.

Ülkenin Uç beylerisiniz

Ekonominin önemine vurgu yapan Erdoğan, şunları dile getirdi: “Bunun için de yaptığınız işi sadece para kazanmak olarak görmüyorum. Günümüzde artık ticaret sadece mal alıp, satmaktan ibaret bir hadise olmanın ötesinde misyonlara sahiptir. İhracatçılarımız gittikleri ülkelerde ticaretimizle beraber kültürel ve sosyal ilişkilerimizin de en önemli temsilcileridir. Sizler bu ülkenin ihracatçı sıfatı taşıyan uç beylerisiniz, elçilerisiniz, yeri geldiğinde serdengeçtilerisiniz. TİM’in amacı dış ticaret fazlası veren Türkiye hedefine ulaşmaktır.



İhracatta rekorların kırıldığını hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti: “Artık Türkiye dünya ihracatında yüzde 1 pay seviyesine ulaşarak kritik eşiği yakaladı. Küresel İnovasyon Endeksi’nde sürekli yukarı çıkması bu başarının tesadüf değil, samimi ve yoğun bir gayretin eseri olduğunu açıkça gösteriyor. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmak için sürekli yatırımı ve üretimi artırarak, teknoloji ve kaliteyi yükselterek, yelpazeyi genişleterek yoluna devam eden Türkiye’nin en önemli kozu ihracat gücüdür. İşte bunun için ihracatçı sayımızı önce 150 bine, ardından 300 bine yükseltmeyi hedefliyoruz.”

Salgına rağmen rekor

Geçen yıl ihracatta salgın şartlarına rağmen çok iyi bir performans yakalandığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları anlattı: “Hamdolsun bu yıl çok daha iyi bir seviyedeyiz. Aylık, 6 aylık ve 12 aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına bu yıl ulaştık. Mesela 12 aylık ihracatımız ilk defa 200 milyar dolar eşiğini aşarak 17 Eylül itibarıyla 211 milyar dolarla rekor kırdı. Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52’lik bir artışı ifade eden 19 milyar dolarla bu ayın tüm zamanlardaki rekorunu elde ettik. Eylül ayında da 20 milyar doları bulacağımızı ümit ediyoruz. Daha önemlisi ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 85 seviyesine çıkmış olmasıdır. Geçmişte yüzde 55’ler düzeyine kadar inen bu oranın geldiği seviye Türk ekonomisinin ve ihracatının ne kadar sağlıklı yol aldığının işaretidir.”

Yeni fuar merkezi müjdesi

Müjdeler de veren Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: “Kuracağımız İhracatı Geliştirme Fonu ile ihracatçılarımıza sağladığımız diğer desteklere ilave olarak sadece sizlerin erişimine açık bir finansman kaynağı oluşturuyoruz. Bu fon sayesinde ihracatçılarımızın finansmana erişiminde teminat sorunu ortadan kalkacaktır. Ayrıca EximBank’ı, sermayesini de arttırarak yeniden yapılandırıyor daha işlevsel, daha güçlü hale getiriyoruz. Bu şekilde bürokrasiyi azaltacak ve kaynakların verimli kullanımını temin edecektir. Yine İstanbul’da yönetiminde Türkiye İhracatçılar Meclisinin de yer alacağı fuar merkezini inşallah en kısa sürede ülkemize kazandıracağız.”

Gülle: Hedef 2026’da 300 milyar dolar ihracat

TİM Başkanı İsmail Gülle, Erdoğan’ın da katıldığı TİM 28. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde yaptığı konuşmada, “İhracatımız, küresel salgına rağmen bu yıl 210 milyar doların üzerine taşıyacağız. 2026’da ise 300 milyar dolara emin adımlarla gideceğiz. İhracatçılarımızın finansmana erişimini kolaylaştıracak adımlar atılması ülkemizin cari işlemler dengesine önemli katkılar sağlayacaktır” dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vahdettin Köşkü’nde

Son yıllarda ecdad coğrafyası Balkanlar’a ayrı bir ehemmiyet veren Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün de Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi. Çengelköy’de bulunan Vahdettin Köşkü’ndeki görüşmede; iki ülke ilişkileri başta olmak üzere, bölgesel ve dünyadaki gelişmeler, göçmen meselesi ve AB münasebetleri konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Erdoğan, misafirine köşkün penceresinden İstanbul Boğazı’nın eşsiz manzarasını izlettirerek sohbet etti.