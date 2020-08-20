  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Dünya gündemini altüst edecek gelişme! 750 milyonu dünyaya salacaklar
Dünya

Dünya gündemini altüst edecek gelişme! 750 milyonu dünyaya salacaklar

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün ardından ABD'de genetiği değiştirilmiş sivrisinekler üretilmeye başlandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-20 15:31:00 -
Dünya gündemini altüst edecek gelişme! 750 milyonu dünyaya salacaklar

Dünya koronavirüs ile boğuşurken ABD’den gelen haberler tedirginliğe neden oldu.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde 750 milyon sivrisinek, genetiği değiştirilerek doğaya salınmaya hazırlanıyor.

Büyük tedirginlik var

2021 yılında doğaya bırakılacak sivrisineklerin yeni bir virüs yayabileceği konusunda iddialar ortaya atıldı.

Bölge halkı ve aktivistlerin karşı çıkmalarına rağmen sivrisineklerin geliştirilmesi resmen onaylandı.

Bölgede bulunan sivrisinekler zika, dang humması ve sarı humma gibi hastalıklar taşıyor.

ABD ise 0X5034 isimli sivrisinek ile bu hastalıkların önüne geçeceğini iddia ediyor.

Çekirge de üretiyorlar

Amerika Birleşik Devletleri geçtiğimiz günlerde yarı robot çekirgeler üretmişti. Son dönemde çekirgelerin biyolojik savaşta kullanılan en önemli araç olduğu belirtiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bloomberg dünyaya duyurdu: Türkiye orada doğalgaz buldu
Dünya

Bloomberg dünyaya duyurdu: Türkiye orada doğalgaz buldu

ABD'li Bloomberg'in haberine göre Türkiye'nin Karadeniz'de doğalgaz bulduğu öne sürüldü.
BAE İsrail ile anlaşmıştı! Suudi Arabistan kararını açıkladı
Dünya

BAE İsrail ile anlaşmıştı! Suudi Arabistan kararını açıkladı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan'ın Filistinlilerle barış sağlanana kadar İsrail ile diplomatik ilişkiler kurmayacağını ifa..
Trump'tan Türkiye açıklaması: Askerlerimizi çektiğimde olanları düşünün
Dünya

Trump'tan Türkiye açıklaması: Askerlerimizi çektiğimde olanları düşünün

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iyi ilişkilere sahip olduğunu belirterek, "Suriye il..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı