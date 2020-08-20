Dünya gündemini altüst edecek gelişme! 750 milyonu dünyaya salacaklar
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün ardından ABD'de genetiği değiştirilmiş sivrisinekler üretilmeye başlandı.
Dünya koronavirüs ile boğuşurken ABD’den gelen haberler tedirginliğe neden oldu.
Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde 750 milyon sivrisinek, genetiği değiştirilerek doğaya salınmaya hazırlanıyor.
Büyük tedirginlik var
2021 yılında doğaya bırakılacak sivrisineklerin yeni bir virüs yayabileceği konusunda iddialar ortaya atıldı.
Bölge halkı ve aktivistlerin karşı çıkmalarına rağmen sivrisineklerin geliştirilmesi resmen onaylandı.
Bölgede bulunan sivrisinekler zika, dang humması ve sarı humma gibi hastalıklar taşıyor.
ABD ise 0X5034 isimli sivrisinek ile bu hastalıkların önüne geçeceğini iddia ediyor.
Çekirge de üretiyorlar
Amerika Birleşik Devletleri geçtiğimiz günlerde yarı robot çekirgeler üretmişti. Son dönemde çekirgelerin biyolojik savaşta kullanılan en önemli araç olduğu belirtiliyor.