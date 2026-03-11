Temizlik sandığınız o alışkanlık meğer ölüm saçıyormuş! UKHSA açıkladı...
Hijyen amacıyla her an elimizin altında bulunan ıslak mendillerle ilgili şok gerçek ortaya çıktı.
Belirli markalara ait ürünlerde tespit edilen sinsi bir bakteri, tam 6 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Uzmanlar 'acil' koduyla tüm uyardı: 'Çekmecelerinizi hemen kontrol edin, bu 4 markadan uzak durun!' Eğer siz de farkında olmadan bu ürünleri kullanıyorsanız, geri dönüşü olmayan bir sağlık felaketiyle karşı karşıya olabilirsiniz. İşte her evde bulunan o ürünle ilgili kan donduran detaylar...
İngiltere Sağlık Güvenlik Ajansı (UKHSA), halk sağlığını tehdit eden ciddi bir bakteri kontaminasyonu nedeniyle acil bir uyarı yayınladı. Yapılan incelemeler sonucunda, belirli markalara ait ıslak mendillerin ölümcül sonuçlar doğurabilen bir bakteri taşıdığı tespit edildi. Şimdiye kadar 6 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilişkilendirilen bu olay sonrası, yetkililer evlerdeki ilk yardım çantalarının kontrol edilmesi gerektiğini vurguluyor.
Sağlık uzmanlarının yaptığı detaylı testler, alkolsüz ve steril olmayan bazı ıslak mendil türlerinde Burkholderia stabilis (B. stabilis) isimli bir bakterinin bulunduğunu ortaya çıkardı. Normal şartlarda toprak ve suda doğal olarak bulunan bu bakteri, sağlıklı bireyler için büyük bir tehdit oluşturmasa da; bağışıklık sistemi zayıf olanlar, kemoterapi görenler veya kronik rahatsızlığı bulunan kişiler için ölümcül bir risk taşıyor.
UKHSA verilerine göre, 2018 yılından bu yana bu bakteriyle ilişkili 59 vaka doğrulandı. Maalesef bu vakalardan 5'i kesin, 1'i ise şüpheli olmak üzere toplam 6 kişi hayatını kaybetti. Enfeksiyonun genellikle deri bütünlüğü bozulmuş (yara, kesik) bölgelerden veya tıbbi cihazlar (kateter vb.) aracılığıyla vücuda girdiği belirtiliyor.
Yetkililer, söz konusu bakterinin tespit edildiği dört spesifik markayı ve ürünlerini kamuoyuyla paylaştı. Bu ürünlerin satıştan çekildiği bildirilse de, birçok kişinin evindeki ilk yardım setlerinde hala bulunabileceği konusunda uyarı yapıldı. İşte o markalar:
ValueAid Alcohol Free Cleansing Wipes Microsafe Moist Wipe Alcohol Free Steroplast Sterowipe Alcohol Free Cleansing Wipes Reliwipe Alcohol Free Cleansing Wipes
Uzmanlar, bu markalara ait mendillerin hiçbir koşulda kullanılmaması ve derhal evsel atıklarla birlikte çöpe atılması gerektiğini belirtiyor.
B. stabilis bakterisinin neden olduğu enfeksiyonlar, başlangıçta hafif belirtilerle kendini gösterebilir. Ancak bağışıklığı düşük kişilerde durum hızla ciddileşebilir.
Enfeksiyonun en yaygın belirtileri şunlardır: Yara bölgesinde aşırı ağrı, şişlik ve kızarıklık, Yaradan gelen akıntı veya irin, Bölgesel sıcaklık artışı.
En ciddi vakalarda ise vücudun enfeksiyona karşı verdiği aşırı tepki olan ve hayati tehlike oluşturan sepsis (kan zehirlenmesi) tablosu gelişebiliyor.
İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) ve UKHSA tarafından yapılan ortak açıklamada, bu ürünlerin aslında "genel kullanım" veya "bebek mendili" olarak pazarlanmadığı, daha çok tıbbi temizlik ve ilk yardım amaçlı üretildiği ifade edildi. Sağlık dünyasında yankı uyandıran bu gelişme, hijyen ürünleri satın alırken marka güvenilirliğinin ve ürün içeriğinin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Eğer siz de evinizde bu markaları bulunduruyorsanız, sağlığınızı riske atmadan önleminizi alın.
