Büyük umut bağlanan VAR'a bir tepki daha: Fenerbahçe'den TFF'ye yabancı VAR önerisi
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Türkiye Kupası'ndaki kura çekimi sonrası açıklamalarda bulundu.
Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor ile eşleşen Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi Ertan Torunoğulları, TFF'ye yabancı VAR önerisinde bulundu.
Ertan Torunoğulları'nın açıklamaları şöyle: -Dışarıdan eleştirmek kolay oluyor da bir takımın 6-7 as futbolcusu sakatlandığı zaman ister istemez planlamada, oyun sisteminde değişiklik oluyor. Biz hocamıza ve oyuncularımıza inanıyoruz, güveniyoruz. Milli arada da bütün sakat oyuncularımız inşallah geri dönecekler. Ondan sonra yine eski tempomuzu bulup yolumuza devam edeceğiz. Biz şampiyon olacağız.
-Biz geldiğimizden beri hakemlerle ilgili açıklama yapmıyoruz ama şu anda hakemlerle ilgili şikayeti olmayan kulüp var mı? Herkes şikayetçi. Ligin sonuna doğru geliyoruz. Hem şampiyonluk hem de küme düşme maçlarının sıkıntılı olacağını görüyoruz.
-Benim kişisel olarak önerim, bundan sonraki maçların da konuşulmaması için yabancı VAR hakemi olsun. Gerekirse müsabakayı oynayan takımların birer temsilcisi de VAR odasında olsun. Konuşmaları dinlesin. Ondan sonra ne dedikodu olur, ne şikayet olur. Bu konuyu kendi aramızda değerlendireceğiz, herhalde bir müracaatımız olacak.
