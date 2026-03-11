  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Emekliye bayram müjdesi! İkramiyeler ve maaşların hesaba yatacağı tarih belli oldu Çılgına dönecekler: Türkiye Hisar hava savunma sistemini aktif etti Okan Buruk hakkında bomba iddia! Yok artık dedirten gelişmeler yaşanacak mı? Büyük umut bağlanan VAR'a bir tepki daha: Fenerbahçe'den TFF'ye yabancı VAR önerisi Temizlik sandığınız o alışkanlık meğer ölüm saçıyormuş! UKHSA açıkladı... Gündeme oturdu... HÜDA PAR: Bu savaş Kürtlerin değil, siyonistlerin savaşıdır Ankara'dan sızan bilgi gündeme oturdu! Sistem değişiyor, o ödeme artık tüm emeklilere verilmeyecek Yapay zeka cevapladı: Türkiye 3. Dünya Savaşı'ndan sağ çıkabilecek mi? Türkiye'nin siber alemdeki muhafız sayısı belli oldu
Spor
5
Yeniakit Publisher
Büyük umut bağlanan VAR'a bir tepki daha: Fenerbahçe'den TFF'ye yabancı VAR önerisi
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Büyük umut bağlanan VAR'a bir tepki daha: Fenerbahçe'den TFF'ye yabancı VAR önerisi

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Türkiye Kupası'ndaki kura çekimi sonrası açıklamalarda bulundu.

#1
Foto - Büyük umut bağlanan VAR'a bir tepki daha: Fenerbahçe'den TFF'ye yabancı VAR önerisi

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor ile eşleşen Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi Ertan Torunoğulları, TFF'ye yabancı VAR önerisinde bulundu.

#2
Foto - Büyük umut bağlanan VAR'a bir tepki daha: Fenerbahçe'den TFF'ye yabancı VAR önerisi

Ertan Torunoğulları'nın açıklamaları şöyle: -Dışarıdan eleştirmek kolay oluyor da bir takımın 6-7 as futbolcusu sakatlandığı zaman ister istemez planlamada, oyun sisteminde değişiklik oluyor. Biz hocamıza ve oyuncularımıza inanıyoruz, güveniyoruz. Milli arada da bütün sakat oyuncularımız inşallah geri dönecekler. Ondan sonra yine eski tempomuzu bulup yolumuza devam edeceğiz. Biz şampiyon olacağız.

#3
Foto - Büyük umut bağlanan VAR'a bir tepki daha: Fenerbahçe'den TFF'ye yabancı VAR önerisi

-Biz geldiğimizden beri hakemlerle ilgili açıklama yapmıyoruz ama şu anda hakemlerle ilgili şikayeti olmayan kulüp var mı? Herkes şikayetçi. Ligin sonuna doğru geliyoruz. Hem şampiyonluk hem de küme düşme maçlarının sıkıntılı olacağını görüyoruz.

#4
Foto - Büyük umut bağlanan VAR'a bir tepki daha: Fenerbahçe'den TFF'ye yabancı VAR önerisi

-Benim kişisel olarak önerim, bundan sonraki maçların da konuşulmaması için yabancı VAR hakemi olsun. Gerekirse müsabakayı oynayan takımların birer temsilcisi de VAR odasında olsun. Konuşmaları dinlesin. Ondan sonra ne dedikodu olur, ne şikayet olur. Bu konuyu kendi aramızda değerlendireceğiz, herhalde bir müracaatımız olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünyayı sallayan iddia: Gebertildi
Dünya

Dünyayı sallayan iddia: Gebertildi

ABD, İsrail ve İran savaşı devam ederken MOSSAD Başkanı David Barnea öldürüldüğü iddia edildi.
Tanju Özcan "Ya seve seve, ya s.. s.." diye küfür etmişti! Market yetkilisi şaşırttı
Gündem

Tanju Özcan "Ya seve seve, ya s.. s..” diye küfür etmişti! Market yetkilisi şaşırttı

'İrtikap'tan cezaevini boylayan CHP'li Tanju Özcan'ın “Arkadaşlar biz bu bedeli alacağız. Ya seve seve vereceksiniz ya da s** s** vereceksin..
Depremzede ve hacı adaylarını dolandıran kadın tutuklandı
Gündem

Depremzede ve hacı adaylarını dolandıran kadın tutuklandı

Ankara’da kendisini MİT mensubu, diplomat, kamuda yönetici, NATO Temsilcisi, BM Temsilcisi olarak tanıtan Şerife Yılmaz, Emniyet güçleri tar..
Siyonistlerin "demir kubbe"si delindi! Balistik füzeler uydu merkezini vurdu
Gündem

Siyonistlerin "demir kubbe"si delindi! Balistik füzeler uydu merkezini vurdu

Lübnan direnişinin işgalci İsrail’in kalbine indirdiği balistik darbenin dehşet dolu görüntüleri ortaya çıktı! Hizbullah’ın dün Beyt Şemeş y..
Almanya'dan İsrail'e görülmemiş yalakalık
Dünya

Almanya'dan İsrail'e görülmemiş yalakalık

İran'a yönelik saldırılar sürerken terör devleti İsrail'i ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, "Sizin yanınızdayız, bu yüzden İsr..
Bakan Uraloğlu’ndan son durum açıklaması: Hürmüz’de 15 Türk gemisi, İran’da kalan uçaklar var
Gündem

Bakan Uraloğlu’ndan son durum açıklaması: Hürmüz’de 15 Türk gemisi, İran’da kalan uçaklar var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ABD/İsrail-İran savaşı nedeniyle son duruma ilişkin mecliste açıklamalarda bulundu...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23