44 bin kutu sahte şampuan ele geçirildi Saç dökmek için birebir!

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde jandarma ekiplerince 44 bin 330 kutu taklit şampuan ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, Dilovası'ndaki bir imalathanede yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira olan 44 bin 330 kutu taklit şampuan, 78 bin 788 şampuan kutusu, 15 bin 700 etiket, 14 bin 100 kapak, 12 bin litre sıvı ham madde, 4 bin 400 karton kutu, 7 dolu tank, 7 paketleme ve ambalaj makinesi ele geçirildi.

Konuyla ilgili adli soruşturma başlatıldı.