Dünyayı sallayan iddia: Mossad Başkanı David Barnea gebertildi
ABD, İsrail ve İran savaşı devam ederken MOSSAD Başkanı David Barnea öldürüldüğü iddia edildi.
Haydut ABD ve terörist İsrail'in İran'ı vurmasıyla patlak veren savaş ediyor.
MOSSAD'A AĞIR DARBE
Terör devleti İsrail'in istihbarat servisi MOSSAD'ın Başkanı David Barnea'nın öldürüldüğü iddia edildi.
arnea’nın öldürüldüğü bilgisi OSINT kaynaklara düşmeye başladı.,
OSINT (Açık Kaynak İstihbaratı) kaynakları nedir?
OSINT (Açık Kaynak İstihbaratı) kaynakları; internet, sosyal medya (Twitter, LinkedIn), kamu kayıtları, haber siteleri, akademik yayınlar ve ticari veriler gibi halka açık, yasal yollarla erişilebilen tüm verileri kapsar.