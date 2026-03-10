  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dünya Dünyayı sallayan iddia: Mossad Başkanı David Barnea gebertildi
Dünya

Dünyayı sallayan iddia: Mossad Başkanı David Barnea gebertildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Dünyayı sallayan iddia: Mossad Başkanı David Barnea gebertildi

ABD, İsrail ve İran savaşı devam ederken MOSSAD Başkanı David Barnea öldürüldüğü iddia edildi.

Haydut ABD ve terörist İsrail'in İran'ı vurmasıyla patlak veren savaş ediyor.

 

MOSSAD'A AĞIR DARBE

Terör devleti İsrail'in istihbarat servisi MOSSAD'ın Başkanı David Barnea'nın öldürüldüğü iddia edildi.

arnea’nın öldürüldüğü bilgisi OSINT kaynaklara düşmeye başladı.,

 

OSINT (Açık Kaynak İstihbaratı) kaynakları nedir?

OSINT (Açık Kaynak İstihbaratı) kaynakları; internet, sosyal medya (Twitter, LinkedIn), kamu kayıtları, haber siteleri, akademik yayınlar ve ticari veriler gibi halka açık, yasal yollarla erişilebilen tüm verileri kapsar.

1
Yorumlar

Hamdi

Kim bilir ne oyunlar peşinde kafir öldü gibi gösterilip kimlik değişimiyle hangi posizyonda yeni görevine başladı

kel hasan

zalimler kana doymadı Allahım şerlerinden koru
