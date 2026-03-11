  • İSTANBUL
İmam hatip üzerinden kirli algı operasyonu! DMM ‘tarihi talan’ yalanını yerle bir etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da mezun olduğu imam hatip lisesi üzerinden başlatılan "tarihi yapılar gözden çıkarıldı" yaygarası, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yalanlandı.

Türkiye’nin milli değerlerine ve İmam Hatip camiasına karşı her fırsatta saldırıya geçen malum odaklar, bu kez Fatih’teki tarihi okulun yurt projesini hedef aldı. "Kültür varlıkları yok ediliyor" yalanıyla servis edilen haberlerin, aslında hiçbir somut veriye dayanmayan birer manipülasyon ürünü olduğu ortaya çıktı. DMM, yaptığı resmi açıklamayla konuya son noktayı koydu.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden (DMM) yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da mezun olduğu imam hatip lisesinde tarihi yapılar ve kültür varlıkları gözden çıkarıldı' iddiaları açık bir dezenformasyondur" denildi.

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da mezun olduğu imam hatip lisesinde tarihi yapılar ve kültür varlıkları gözden çıkarıldı' iddiaları açık bir dezenformasyondur. İstanbul Fatih’teki söz konusu imam hatip lisesine ait yurt projesinin alanında olduğu belirtilen tescilli yapılar, resmi kayıtlarda yer almakla birlikte fiilen mevcut olmayan metruk yapılardır. Buna rağmen bu yapıların kültür varlığı statüsü korunmuş, ilgili Koruma Kurulu kararları doğrultusunda yeniden yapılmaları için gerekli projeler hazırlanmış ve onay süreçleri tamamlanmıştır. Ayrıca yurt projesine ilişkin tüm işlemler de ilgili kurumların bilgisi, onayı ve yasal prosedürler çerçevesinde yürütülmüştür. Manipülasyon ve algı amaçlı gündeme getirilen bu tarz asılsız iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

