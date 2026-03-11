İran o ülkeye '12 milyon varil' petrol gönderdi!

Trump şu ifadeleri kullandı: “Korkacak bir şey yok. Onların bir donanması yok. Biz tüm gemilerini batırdık.” İran İslam Cumhuriyeti'nin ana petrol ihracat tesisi uzun yıllardır İran ana karasının yaklaşık 15 mil açığındaki Harg (Kharg) Adası oldu. Ülkenin ham petrol ihracatının yaklaşık ?’ı burada yükleniyor ve tankerler daha sonra Hürmüz Boğazı’ndan geçiyor. Ancak İran İslam Cumhuriyeti şimdi ayrıca Umman Körfezi kıyısındaki Cask (Jask) petrol ve gaz terminalinde de tanker yüklemeye yeniden başladı. Bu durum ham petrol sevkiyat kapasitesine ek bir seçenek sunabilir. Uydu görüntülerine göre bir İran tankeri 2 milyon varil ham petrol yükledi. Bu, son beş yıl içinde tesiste gerçekleştirilen beşinci yükleme oldu.