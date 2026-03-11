İran o ülkeye '12 milyon varil' petrol gönderdi!
İran'ın, savaşın başlamasından bu yana Hürmüz Boğazı üzerinden yaklaşık 12 milyon varil ham petrol sevk ettiği ve sevkiyatların büyük bölümünün Çin’e yöneldiği belirtildi. İran İslam Cumhuriyeti, kendisine yönelik savaşın başlamasından bu yana Hürmüz Boğazı üzerinden en az 11,7 milyon varil ham petrol gönderdiği bildirildi. Bu petrolün tamamının Çin’e gittiği belirtildi. TankerTrackers şirketi, savaşın başlamasından bu yana İran’ın bu stratejik su yolundan en az 11,7 milyon varil ham petrol sevk ettiğini doğruladı.