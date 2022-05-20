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Dünya Dünya genelinde hızla yayılıyor! Yeni virüs bir ülkede daha görüldü
Dünya

Dünya genelinde hızla yayılıyor! Yeni virüs bir ülkede daha görüldü

İlk olarak 7 Mayıs'ta İngiltere'de görülen maymun çiçeği virüsü İsrail'de bir kişide de tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-20 22:27:00 -
Dünya genelinde hızla yayılıyor! Yeni virüs bir ülkede daha görüldü

Dünya genelinde yayılmaya devam eden maymun çiçeği virüsü İsrail’e de sıçradı.

Bugüne kadar İngiltere, İspanya, Portekiz, ABD, Kanada, İsveç, İtalya, Fransa, Belçika, Almanya ve Avustralya’da görülen maymun çiçeği virüsü, İsrail’de 1 kişide tespit edildi.

Tel Aviv'de görüldü

İsrail’in başkenti Tel Aviv’deki bir hastane tarafından yapılan açıklamada, yakın zamanda Avrupa’ya seyahat eden 30 yaşlarında bir adamın maymun çiçeği virüsü belirtileri göstererek acil servise geldiği belirtildi. Hastanın karantinaya alındığı açıklanırken, durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Dünya Sağlık Örgütü daha önce yaptığı açıklamada, hastalığın semptomlarının "klinik olarak daha az şiddetli olmasına rağmen, geçmişte çiçek hastalarında görülenlere çok benzer olduğunu” ifade etmişti.

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Aydın

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