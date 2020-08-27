Dünya Doğu Akdeniz’deki gerilime kilitlenmişken açıklama geldi! ABD ve Rusya arasında sıcak temas
Dünya Doğu Akdeniz’deki gerilime kilitlenmişken, Suriye’nin doğusunda tehlikeli temas yaşandı. ABD ve Rusya askeri konvoylarının çarpışmasına yönelik Rusya Savunma Bakanlığı’ndan açıklama geldi.
Dünya gözünü Doğu Akdeniz’de Türkiye-Yunanistan gerilimine çevirmişken Suriye’nin doğusunda sıcak gelişme yaşandı.
Rusya ve ABD arasında Suriye’de ufak gerilim yaşadı. Rus ve ABD askeri konvoylarının çarpışması olayına ilişkin açıklamalar geldi.
Önemli görüşme
Rusya Savunma Bakanlığı, yaşanan gerilimde ABD’yi sorumlu tuttu.
Bakanlıktan gelen açıklamaya göre, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley’in önemli görüşme yaptığı bildirildi.
Olaya ilişkin yeni ayrıntılar verilerek, Rus askeri konvoyunun geçiş hakkı olmasına rağmen ABD silahlı kuvvetleri mensubu askerlerin mevcut anlaşmaları ihlal ederek, Rus devriyesini engelleme girişiminde bulunduğu aktarıldı.
Rus Silahlı Kuvvetlerinin yaşanan gerilim sonrası gerekli tedbirleri aldığı açıklandı.
Önceki gün Suriye’nin doğusunda Rus askeri konvoyundaki araç ile ABD askeri aracının çarpışması sonucu en az 4 Amerikan askerinin yaralandığı iddia edilmişti.