Dünya diken üstünde! Yakalanan her 2 kişiden 1'i ölüyor: Can kaybı 4 bin 178’e çıktı!

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve Kongo demoktarik Cumhuriyeti'nin (KDC) Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

Salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için de hastalığa bu nehrin adı verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmış, Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

Bu yıl ise KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti.

KDC, Uganda ve Fransa'nın ardından Kenya’da da ortaşa çıkan salgına karşı Nijerya’da da alarm verildi.