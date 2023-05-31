Dünya devleri bir arada! Türkiye hamlesi: Dünyanın en büyük transit limanı hakkında karar! Türk imzası atıldı

Dünyanın en büyük transit limanına ‘Global’ imza

Global Yatırım Holding bağlı kuruluşu ve dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding’in (GPH) portföyünde bulunan Bahamalar’daki Nassau Kruvaziyer Limanı’nda yenileme çalışmaları tamamlandı.

Dünyanın en büyük transit limanı olan ve 300 milyon dolarlık yatırım ile yenilenen Nassau Kruvaziyer Limanı, aynı anda 6 yolcu gemisini ağırlayabilecek.

Enka İnşaat’ın yenileme çalışmalarını yürüttüğü dünyanın en büyük transit limanı Nassau Kruvaziyer Limanı’nda 350 Türk işçi çalışırken, yenileme çalışmaları için ihtiyaç duyulan malzemeler de Türkiye’den götürüldü.

Global Yatırım Holding ve Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, “Yenileme çalışmalarının ardından limanın günlük yolcu ağırlama kapasitesi 30 bin kişiye çıktı. Bu da 2023 yılı için sadece Nassau Kruvaziyer Limanı’nda yaklaşık 4.5 milyon yolcu ağırlamamızı sağlayacak. Bahamalar Hükümeti ve vatandaşları da bu büyümeden faydalanacaklar” dedi.

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Dünyanın en önemli kruvaziyer destinasyonu olan Karayipler’e Türk yatırımları damga vurdu. Global Yatırım Holding bağlı kuruluşu ve dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding’in (GPH) portföyünde bulunan Bahamalar’daki Nassau Kruvaziyer Limanı’nda yenileme çalışmaları tamamlandı. Bir başka Türk şirketi olan Enka İnşaat’ın yenileme çalışmalarını yürüttüğü dünyanın en büyük transit limanı Nassau Kruvaziyer Limanı’nda 350 Türk işçi çalışırken, yenileme çalışmaları için ihtiyaç duyulan malzemeler de Türkiye’den götürüldü. Nassau Kruvaziyer Limanı gerçekleştirilen çalışmaların ardından aynı anda 6 kruvaziyer gemisi ağırlayabilecek.

Yaklaşık 4 yıllık çalışmanın ardından yeni yüzüne kavuşan Nassau Kruvaziyer Limanı, yeni bir rıhtım eklenmesi ve tüm iskelelerin yenilenmesi ve onarımı ile aynı anda dünyanın en büyük kruvaziyer gemi sınıfı olan 3 Icon gemisini ağırlayabilecek.

Açılışta dünya devleri bir araya geldi

Nassau Kruvaziyer Limanı’nın biten yenileme çalışmaları açılış törenine dünya devleri de katılarak eşlik etti. Bahamalar Başbakanı Hon. Philip Davis, Bahamalar Başbakan Yardımcısı, Turizm, Yatırım ve Havacılık Bakanı I. Chester Cooper ve Ulaştırma ve İskan Bakanı JoBeth Coleby-Davis törende birer konuşma yaptı. Global Yatırım Holding ve Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman’ın konuşmasının ardından etkinliğe denizciliğe yön veren dünyaca ünlü şirketlerin yöneticileri de katıldı. Nassau Kruvaziyer Limanı CEO'su Mike Maura Jr., Royal Caribbean Ürün Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdürü Jay Schneider, Disney Kruvaziyer Başkan Yardımcısı Jose I. Fernandez, Norveç Kruvaziyer Şirketi Başkanı David Herrera, Carnival Corporation Kıdemli Başkan Yardımcısı Marie McKenzie, MSC Kruvaziyer CEO'su Rick Sasso geceye katıldılar.

Açılış konuşmalarının ardından Bahamalı sanatçıların sahne aldığı geceye drone gösterileri renk kattı.

Şehir ile bütün bir liman

Yenileme çalışmaları tamamlanan liman, 300 yıllık geçmişi olan Nassau’nun canlı kültürel mirasını da yansıtırken, aynı zamanda bir eğlence merkezi olacak. Şehir ile bir bütün olarak öne çıkan liman, bir Junkanoo müzesi, otantik Bahama yiyecek ve içecek satış noktaları, organize bir kara ulaşım alanı, birinci sınıf bir amfitiyatro gibi alanları, bir sanat galerisi ve yeni yeşil alanlar, Bahama kültürünün ve benzersiz, yerel olarak üretilen ürünlerin tanıtımına odaklanan pazar yeri ile de dikkat çekiyor. Nassau Kruvaziyer Limanı’nın enerji ihtiyacını desteklemek amacıyla 1.5 MW’lık güneş enerjisi santrali de yer alacak.

Hedef 2023’te yaklaşık 4.5 milyon yolcu ağırlamak

Limanın Bahamalar için bir dönüm noktası olduğunu anlatan Global Yatırım Holding ve Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, “Global Ports Holding’in portföyündeki 14 ülkedeki 27 kruvaziyer limanı adeta bir Türk büyükelçiliği gibi çalışıyor, ülkemizi temsil ediyor. Nassau Kruvaziyer Limanı da yeni yüzüyle, Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında Türk bayrağını Bahamalar’da dalgalandıracak. Yenileme çalışmalarının ardından limanın günlük yolcu ağırlama kapasitesi 30 bin kişiye çıktı.

Bu da 2023 yılı için sadece Nassau Kruvaziyer Limanı’nda yaklaşık 4.5 milyon yolcu ağırlamamızı sağlayacak. Bahamalar Hükümeti ve vatandaşları da bu büyümeden faydalanacaklar. Nassau Kruvaziyer Limanı'nda başardıklarımızdan gurur duyuyoruz. Bu yenileme çalışmaları, yalnızca yeni binaların inşası ve güzel tasarım estetiğinden çok daha fazlasını ifade ediyor. Bu liman aynı zamanda Bahamalar halkı için Bahama mirası ve kültürünün ve sayısız yeni fırsatın tanıtılması anlamına da geliyor” dedi.

‘Karayiplerin lider limanı olacak’

Global Ports Holding’in 14 ülkede 27 liman işlettiğine dikkat çeken Mehmet Kutman, “Nassau, dünyanın en işlek transit limanıdır. Bahamalar Hükümeti ve kilit paydaşlarla ortaklığımız sayesinde, Global Ports Holding ve Nassau Yolcu Limanı ekipleri birinci sınıf bir destinasyon yarattı. Bu geliştirmeler ile Nassau Kruvaziyer Limanı’nın Karayipler’deki lider kruvaziyer limanı olmasını sağlayacağız. 2024 için öngördüğümüz geliştirmelerin de tamamlanmasıyla, ziyaretçilerimiz için daha fazla cazibe merkezi olacağız” ifadelerini kullandı.

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