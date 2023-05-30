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Ekonomi Araç sahipleri aman dikkat! Akaryakıtta depoları doldurun, beklenen haber geldi: Akaryakıta büyük zam
Ekonomi

Araç sahipleri aman dikkat! Akaryakıtta depoları doldurun, beklenen haber geldi: Akaryakıta büyük zam

Yeniakit Publisher
2023-05-30 22:04:00 - 2023-05-30 22:05:36
Araç sahipleri aman dikkat! Akaryakıtta depoları doldurun, beklenen haber geldi: Akaryakıta büyük zam

Brent petrol ve dolar kurundaki artışın ardından akaryakıt fiyatlarına zam geldi. Brent petrol ve dolar kurundaki artışa bağlı olarak benzinin litresine 66 kuruşluk bir zam yapıldı. Akaryakıt fiyatlarında beklenen zamlar geldi! İşte güncel fiyatlar

Akaryakıt fiyatlarında beklenen zam haberi geldi! Araç sahiplerinin dikkatine! Bu geceden itibaren benzinin litre fiyatı değişiyor!

Döviz kurundaki dalgalanma petrol fiyatlarına etki etmeye devam ediyor. Güncel rakamlar belli oldu. Yapılan benzin zammı pompa fiyatlarına yansıdı. Peki güncel benzin fiyatları ne oldu?

30 Mayıs 2023 güncel akaryakıt fiyatları ne oldu?

Araç sahipleri akaryakıta gelen zam haberlerini merakla ve korkuyla takip ediyor. Güncel benzin fiyatlarında yapılan son zamlar vatandaşların cebini yakacak. Peki, benzin ve motorin fiyatlarında son güncel fiyatlar ne?

30 Mayıs Salı 2023 İstanbul, İzmir, Ankara güncel benzin ve motorin fiyatları haberimizde!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Benzinin litresine bugünden (30 Mayıs) itibaren geçerli olmak üzere ortalama 66 kuruş zam yapıldı. Motorin fiyatında ise zam haberi gelmedi.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATI

İstanbul Anadolu yakasında

bir litre benzin fiyatı: 21,19 TL

motorin (mazot) litre fiyatı 19,29 TL

LPG litre fiyatı 10,47 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda

bir litre benzin fiyatı: 21,24 TL

motorin litre fiyatı 19,34 TL

LPG litre fiyatı 10,50 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATI

Benzin fiyatı: 21,60 TL

Motorin fiyatı: 19,70 TL

LPG fiyatı: 10,65 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATI

Benzin fiyatı: 21,59 TL

Motorin fiyatı: 19,78 TL

LPG fiyatı: 10,54 TL

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