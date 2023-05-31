Seçim sonrası Rusya'dan Türkiye'ye resmen talep yağıyor, akın akın geliyorlar! Büyük kazanç dolar yağacak

28 Mayıs Pazar günü Türkiye'de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonrası Rusya'dan 'Türkiye turlarına' yoğun bir talep yaşanıyor. Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Türkiye'deki seçimlerin ardından tur taleplerinde yüzde 50 seviyelerinde artış olduğunu bildirdi.

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Türkiye'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Rusların Türkiye turlarına taleplerinde artış yaşandığını açıkladı. Söz konusu artışların yüzde 50 ila 40 arasında olduğu belirtildi.

SEÇİM SONRASI RUSYA'DAN TÜRKİYE'YE TALEP YAĞIYOR

Türkiye'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tamamlanmasının ardından Rusya'da Türkiye'ye tur taleplerinde artış görüldü. Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) tarafından yapılan açıklamada, cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası Rusların Türkiye turu rezervasyonlarında artış görüldüğü belirtilerek, "Türkiye'deki seçimlerin ardından sonuçları inceledik. Önceki dönemlerle karşılaştırıldığında pazartesi günü tur taleplerinde yüzde 50, salı günü de yüzde 40 artış oldu" ifadesi kullanıldı.

"TÜRKİYE LİDER KONUMDA"

Rusların Türkiye'ye yapılan tur paketlerine olan ilgisinin sadece cumhurbaşkanlığı seçimleriyle bağlantılı olmadığı da eklenen açıklamada, "Eğitim sezonunun tamamlanacak olması ve yaz sezonunun açılması da bu artışta önemli faktörler arasında" ifadelerine yer verildi.

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Türkiye'nin Rus turistler açısından öneminden bahsedilerek, "Türkiye, yaz sezonunda yine popüler ülkeler arasında lider konumda" denildi.

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