Dünya devinden sürpriz bir adım: Sessiz sedasız satın alarak kazanım elde etmek istiyor! Milyon dolar yatırım

Ionix Technology Inc (OTC:IINX), lojistik sektöründe önemli bir kuruluş olan Dalian Huagang Logistics Park Co, Ltd. şirketini satın alarak ticari faaliyetlerini genişletme yolunda önemli bir adım attı. Bugün açıklanan kesin anlaşma, Ionix'e Dalian Huagang ve iştiraki Dalian Huagang Cross-Border E-Commerce Trade Co. Ltd. üzerinde tam kontrol sağlıyor.

Dalian Huagang Lojistik Parkı 23.000 metrekarelik bir alana yayılıyor ve soğuk zincir depolama, lojistik operasyonlar, ofis alanı, çalışanların konaklaması ve çevrimiçi yayın yetenekleri için tesisler içeriyor. IINX'in ana hissedarı Liu Yubao'nun kişisel yatırımı olan parkın ilk inşaatı için 2 milyon ABD doları yatırım yapıldı. Özel soğutma ekipmanlarının kurulumu için 1,65 milyon ABD doları daha ayrılmış olup, Haziran 2024'te deneme işletmesine geçilmesi planlanmaktadır.

Faaliyete geçmesiyle birlikte lojistik parkın soğuk hava deposu ve online satış kanallarının sırasıyla 6,85 milyon ABD Doları ve 13,7 milyon ABD Doları tutarında önemli yıllık gelirler elde etmesi öngörülmektedir. Bu rakamların Ionix Technology'ye yılda yaklaşık 7,8 milyon ABD doları net kâr katkısı sağlaması bekleniyor.

Dalian Huagang'ın yasal temsilcisi ve genel müdürü olarak görev yapan Liu Yubao, tamamen kendisi tarafından finanse edilen ve geliştirilen bu girişimin geliştirilmesinde etkili olmuştur. IINX CEO'su Li Cheng, satın almanın şirketin büyüme yörüngesini olumlu yönde etkileyeceğine olan inancını dile getirdi.

Ionix Technology'nin bu stratejik hamlesi bir basın açıklamasına dayanıyor ve Dalian Huagang'ın yerleşik altyapısından ve potansiyel gelir akışlarından yararlanarak şirketin lojistik sektöründeki varlığını güçlendirmeyi amaçlıyor.

