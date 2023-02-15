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Spor Dünya devinden Arda Güler atağı
Spor

Dünya devinden Arda Güler atağı

Fenerbahçe’nin yetenekli futbolcusu Arda Güler için Barcelona’nın devreye gireceği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-15 11:41:00 -
Dünya devinden Arda Güler atağı

Fenerbahçe’li futbolcu Arda Güler için Barcelona'nın hamle yapabileceği ileri sürüldü. İspanyol basını, Barcelona'nın Arda Güler'i gözüne kestirdiğini ileri sürdü. El Gol'ün habirine göre; Barcelona, Arda Güler'i transfer edebilmek için Perdi formülü uygulayacak. İspanyol ekibi genç futbolcuları belirleyip ardından bu isimleri düşük serbest kalma bedellerini ödeyerek renklerine bağlıyor. Arda Güler için de benzer bir yolun izleneceği konuşuluyor.

İspanyol web sitesinde yer alan haberde ayrıca 17 yaşındaki futbolcunun serbest kalma bedelinin 20 milyon Euro olduğunun altı çizildi. Barça'nın genç yeteneği kadrosuna katmak için pek çok kulüple yarışmak zorunda olacağı da haberde belirtildi.

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