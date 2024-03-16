Dünya devinde skandal! Herkesin içinde kendi futbolcusunu tokatladı

İngiltere Premier Lig'de çalkantılı ve kaotik bir sezon geçiren Everton, kümede kalma savaşı vermeye devam ediyor. 11 maçtır kazanamayan Sean Dyche'ın öğrencileri, ligde kalmak için form grafiğini düzeltmek zorunda. 30 Mart'a kadar maç oynamayacak olan İngiliz takımında ilginç gelişmeler yaşandı.

Hatırlanacağı üzere finansal sürdürülebilirlik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Everton'ın 10 puanı silinmişti. Şubat ayında ise silinen 10 puanın 4'ü iade edildi ve takım bu sayede küme düşme hattından kurtuldu. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 2021-2022 sezonunda finansal sürdürülebilirlik kurallarının ihlal edilmesi nedeniyle kasım 2023'te verilen 10 puan silme cezasının, yapılan itirazın ardından 6 puana düşürüldüğü belirtildi.

Öte yandan Everton'da geçtiğimiz günlerde şoke eden bir olayın yaşandığı ortaya çıktı. Daily Mail'de yer alan habere göre takım yemekteyken Everton Menajeri Sean Dyche, takımın 22 yaşındaki sağ beki Nathan Patterson'a herkesin içinde tokat attı. Tecrübeli hocanın aslında şaka yapmak istediği, ancak tokadın hızından dolayı ortamın gerildiği aktarıldı. Bu olayın ardından kaptan James Tarkowski'nin, Sean Dyche ile birlikte masadan ayrıldığı ve hocasına serzenişte bulunduğu iddia edildi. Everton'ın menajerinin, genç oyuncu Patterson'dan özür dileyeceği de gelen bilgiler arasında.