Dünya devi Ferdi Kadıoğlu için kesenin ağzını açtı! Euro 2024 sonrası veda ediyor

Uzun süredir Ferdi Kadıoğlu’nu kadrosuna katmak isteyen Arsenal, transfer için düğmeye bastı. İngiliz basını, Londra ekibinin milli futbolcu için teklifini 30 milyon euro seviyelerine çıkardığını duyurdu. Bu rakam kabul edilirse, Kadıoğlu Fenerbahçe’nin en pahallı transferi olacak.

SOL BEKTE OOSTERWOLDE GÖREV YAPACAK

Ferdi Kadıoğlu’nun takımdan ayrılması durumunda sol bek pozisyonunda Jayden Oosterwolde görev yapacak. Yönetim, milli yıldızdan gelecek yüklü bonservisi orta saha ve forvet transferlerinde kullanmayı planlıyor.

İSTATİSTİKLERLE GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 51 maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, 3 gol 5 asistlik katkı sağladı. İstikrarlı performansıyla taraftarların da sevdiği bir isim olan milli futbolcu, Arsenal’de de önemli işler yapmaya hazır görünüyor

FENERBAHÇE’DE VEDA YAKIN

Fenerbahçe ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Ferdi Kadıoğlu, Arsenal’e transfer olması halinde Türk futbolunda Premier Lig’e transfer olan 11. futbolcu olacak.