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Spor Dünya devi Chelsea oldu
Spor

Dünya devi Chelsea oldu

FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Palmeiras'ı uzatmalarda 2-1'lik skorla mağlup eden Chelsea, kupanın sahibi oldu.

Yeniakit Publisher
2022-02-12 22:40:00 -
Dünya devi Chelsea oldu

FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Palmeiras'ı 2-1 yenen Chelsea şampiyon oldu. 2012 finalini kaybeden Maviler, tarihinde ilk kez FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandı.

Maviler, Palmeiras'ı uzatmalara giden maçta 2-1 yendi. Romelu Lukaku, 55. dakikada Chelsea'yi 1-0 öne geçirdi. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Jailson, 60. dakikada Palmeiras'ta oyuna girdi. 64. dakikada ise Veiga'nın penaltı golü skoru 1-1 yaptı.

Maçın normal süresi 1-1 sona ererken; Kai Havertz'in 117. dakikadaki penaltı golü şampiyonu ilan etti.

2012 finalini kaybeden Maviler, tarihinde ilk kez FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandı.

Chelsea'yi FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıyan Alman teknik adam Thomas Tuchel, İngiliz ekibi tarihinde bir ilki başardı.

Tuchel, Chelsea ile bu kupayı kazanan ilk teknik adam oldu. Tuchel, geçen sezon Şampiyonlar Ligi ve UEFA Super Kupası şampiyonluklarını kazanmıştı.

Avrupa takımları ambargo uyguladı

Chelsea'nin FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanırken; Avrupa takımları son 15 finalin 14'ünü kazandı. Sadece 2012'de Corinthians, Chelsea'yi yenerek kupayı müzesine götürmüştü.

Üçüncülük maçında ise Mısır temsilcisi El-Ehli, Suudi Arabistan'ın El-Hilal takımını 4-0 yendi.

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