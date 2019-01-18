Dünya devi binlerce kişiyi işten çıkaracak

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, maliyetleri düşürmek ve karlılığını sürekli kılmak amacıyla binlerce çalışanını işten çıkaracağını açıkladı. Şirket ayrıca, sedan tipi Model 3 üretimine de hız verecek.

"Başka bir yol yok"

CEO Elon Musk çalışanlara gönderdiği ve şirket blogunda yer alan mesajında, "Tesla, önümüzdeki aylarda Model 3'ün üretim hızını artırmak ve imalatta mühendislik alanında gelişmeler yaratabilmek için bu istihdam kesintilerini yapmak zorunda. Başka bir yol yok" dedi.

En çok gerekli olan işçiler kalacak

Açıklamada tam zamanlı çalışanların yüzde 7 kadarının işten çıkarılacağı, geçici ve kontratlı çalışanlardan ise ancak en çok gerekli olan işçilerin istihdamının devam edeceği bildirildi. Tesla hisselerinin değeri seans öncesi işlemlerde yüzde 4,1 düştü.