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Dünya Dünya bunu konuşuyor! Putin'in sağ kolundan itiraf geldi
Dünya

Dünya bunu konuşuyor! Putin'in sağ kolundan itiraf geldi

Ukrayna özellikle Türk üretimi İHA'larla direnişini sürdürürken, Rusya'dan, "İşgal planladığımız gibi gitmiyor" itirafı geldi. Ulusal Muhafız şefi Viktor Zolotov, Rus işgal birliklerinin sivillerin arkasına saklandığını söylediği Ukraynalı 'aşırı sağcı' güçler karşısında beklenenden daha yavaş ilerlediğini savundu.

Yeniakit Publisher
2022-03-15 07:30:00 - 2022-03-15 07:53:57
Dünya bunu konuşuyor! Putin'in sağ kolundan itiraf geldi

Ukrayna'yı 24 Şubat'ta işgale girişen Rus birlikleri, son olarak ülkenin en batısındaki bir askeri üssü füzelerle vurdu. Yeni haftaya ise Rus lider Vladimir Putin'in müttefikinden talep ettiği yardım damga vuracak gibi görünüyor.

Çaresi kalmadı! Putin bakın kimden yardım istedi
Çaresi kalmadı! Putin bakın kimden yardım istedi

Dünya

Çaresi kalmadı! Putin bakın kimden yardım istedi

Rusya, Ukrayna’ya saldırılarının 19. gecesinde tekrardan Ukrayna'nın bazı kentlerini hedef aldı. Rusya, sürekli saldırılar gerçekleştirdiği Ukrayna'nın Harkov kentine gece saatlerinde roketli saldırılar düzenledi. Yapılan saldırıların hangi alanı vurduğu konusunda bir açıklama yapılmazken, kentin farklı noktalarında bombalama nedeniyle yangınlar meydana geldiği öğrenildi. Ayrıca bugün Rus ordusunun saldırı gerçekleştirdiği Çernihiv kentinde 10 sivilin hayatını kaybettiği ifade edildi. Çernihiv Bölge Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, Rus saldırıları sonucunda ölen 10 sivile ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en yakın müttefiklerinden biri, 'Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonunun Kremlin'in istediği kadar hızlı gitmediğini' kabul etti.

Ulusal Muhafız şefi Viktor Zolotov, Rus işgal birliklerinin sivillerin arkasına saklandığını söylediği Ukraynalı 'aşırı sağcı' güçler karşısında beklenenden daha yavaş ilerlediğini savundu.

Bir zamanlar Putin'in kişisel güvenliğinden sorumlu olan Zolotov, "İstediğimiz hızla olmasa da hedefimize adım adım gidiyoruz ve zafer bizim olacak" ifadesini kullandı.

Putin'in eski baş koruması olan Zolotov şu anda çevik kuvvet polisi ile diğer güçleri içeren ve bir tür iç askeri güç olan Ulusal Muhafızlar'ın lideri. Rosgvardiya adıyla bilinen silahlı güç, doğrudan Rusya lideri Vladimir Putin'e bağlı. Zolotov'un askerleri, halihazırda işgal altındaki Ukrayna kentlerinde konuşlandırılmış durumda.

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