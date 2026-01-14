Dünya bunu konuşuyor! Ford işçisi Trump'a küfür etti Trump da ona sövdü!
ABD Başkanı Donald Trump, Ford fabrikası ziyaret etti. Trump, 'pedofil koruyucusu' diye kendisine bağıran işçiye küfretti ve orta parmağını gösterdi.
Fabrika gezisi esnasında bir Ford işçisi, ABD Başkanı Trump’a yönelik olarak “pedofil koruyucusu” diye bağırdı.
Bunun üzerine Trump, söz konusu işçiye dönerek sert bir tepki gösterdi. Trump’ın işçiye “s*** git” şeklinde karşılık verdiği duyuldu.
Yaşanan sözlü tartışmanın ardından Trump’ın tepkisini bununla sınırlı tutmadığı, işçiye doğru orta parmağını gösterdi.