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Dünya Boks Şampiyonası'na doğru

- Milli boksör Bayram Malkan, Rusya'da düzenlenecek Dünya Erkekler Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek- Antrenör Volkan Sarı: "Hedefimiz Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanmak. Daha sonra vize alıp 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz"

05 Eylül 2019 Perşembe 16:41
Dünya Boks Şampiyonası'na doğru


AĞRI (AA) - Ağrılı milli boksör Bayram Malkan, Rusya'da düzenlenecek Dünya Erkekler Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Ulusal ve uluslararası şampiyonalarda birçok başarısı bulunan Bayram Malkan, Dünya Boks Birliği (AIBA) tarafından 7 Eylül-21 Eylül 2019 tarihleri arasında Rusya'nın Ekaterinburg şehrinde düzenlenecek şampiyonaya katılacak.

Şampiyonaya 81 kilogramda katılacak Bayram Malkan, milli takım kafilesi ile yarın Rusya'ya hareket edecek.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir, şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek olan Bayram'a başarı diledi. Demir, "Sporcumuzun daha önce olduğu gibi bu şampiyonada da madalya elde edeceğine inancımız tamdır. Tekrardan tüm milli takım sporcularımıza yürekten başarılar diliyorum." dedi.

Milli boksörün antrenörü Volkan Sarı ise şampiyona öncesi çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek, "Hedefimiz Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanmak. Daha sonra vize alıp 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.


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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 16:41
  1. Ağrı
  2. Dünya Boks Şampiyonası
  3. Milli Boksör Bayram Malkan
  4. Rusya

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