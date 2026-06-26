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Dünya Dünya beşik gibi sallanıyor! Filipinler'de 6,5 büyüklüğünde deprem
Dünya

Dünya beşik gibi sallanıyor! Filipinler'de 6,5 büyüklüğünde deprem

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Dünya beşik gibi sallanıyor! Filipinler'de 6,5 büyüklüğünde deprem

Güneydoğu Asya Ülkesi Filipinler'de 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depreme ilişkin henüz can ya da mal kaybı bildirilmedi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, Balangonan bölgesinin 35 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı.

Açıklamada, 6,5 büyüklüğündeki depremin 52,4 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depreme ilişkin henüz can ya da mal kaybı bildirilmedi.

Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Güney Amerika ülkesi Venezuela'da 39 saniye arayla meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 589'a, yaralı sayısı ise 5 Binin üzerine çıkmıştı.

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