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Spor Dünya Benzema'yı konuşuyor! Dudak uçuklatan maaştan vezgeçti
Spor

Dünya Benzema'yı konuşuyor! Dudak uçuklatan maaştan vezgeçti

Yeniakit Publisher
2024-05-21 00:24:00 -
Dünya Benzema'yı konuşuyor! Dudak uçuklatan maaştan vezgeçti

Real Madrid'den ayrıldıktan sonra yıllık 200 milyon euro maaşla Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'e 3 yıllık imza atan Karim Benzema'dan flaş bir karar geldi.

Relevo'nun haberine göre; Fransız yıldız, sezon sonunda Suudi ekibinden ayrılmak istiyor.

Haberde, Benzema'nın sezon başından bu yana mutsuz olduğu ve geçtiğimiz günlerde Madrid'e yaptığı ziyarette çevresine ayrılık isteğini dile getirdiği belirtildi.

Deneyimli golcünün yeni sezonda kendisine gelecek teklifleri değerlendireceği ifade edildi.

İSYAN ETMİŞTİ

Al Ittihad'ın geçtiğimiz aylarda uzun süre gol sevinci yaşayamayan ve performansı ile eleştiri oklarını üzerine çeken Fransız yıldız, kötü giden performansını takımın kalitesine bağlamıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sahada daha çok yardıma ihtiyacı olduğunu belirten Benzema, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"Ben artık Real Madrid'deki Benzema değilim. Burada oyun ve futbolcular çok farklı."

Bu sezon 29 maça çıkan Benzema, 13 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

 

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