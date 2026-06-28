Dünya Belediyeler Birliği'nde Türkiye rüzgarı

Fas’ta gerçekleştirilen UCLG Dünya Teşkilatı Olağan Kongresi, Türkiye adına gurur verici bir tabloya sahne oldu. Dünya çapında binlerce şehrin temsil edildiği kongrede alınan kararla; Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay UCLG Başkanlığına seçilirken, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de UCLG Yönetim Kurulu Üyeliği görevine getirilerek büyük bir başarıya imza attı.



BAŞKAN ÖZDEMİR: "BU ZAFER TÜM TÜRKİYE'NİN ZAFERİDİR"

Türk belediyecilik anlayışının küresel çapta gördüğü bu büyük teveccühü değerlendiren Başkan Özdemir, duygularını ve gururunu şu sözlerle dile getirdi:

"Dünya’ya örnek Belediyeciliğimizle sınırları aştık evelallah. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay, Fas’ta gerçekleştirilen UCLG Dünya Teşkilatı Olağan Kongresi’nde UCLG (Dünya Belediyeler Birliği) Başkanlığına, şahsım da Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçildik. Bu zafer Niğde’miz, Konya’mız nezdinde tüm Türkiye’nin zaferidir."

DÜNYANIN EN BÜYÜK YEREL YÖNETİM AĞI

Uluslararası vizyonun taçlandığı kurum olan UCLG, küresel çapta muazzam bir etki alanına sahip olmasıyla biliniyor. Dünyadaki en büyük yerel ve bölgesel yönetimler örgütü olarak kabul edilen teşkilat; 140 farklı ülkede aktif olarak faaliyet gösteriyor ve 240 binden fazla şehir, belediye, bölgesel yönetim ve metropolü çatısı altında buluşturuyor. Aynı zamanda 175'ten fazla ulusal yerel yönetim birliğini de güçlü ağı içinde barındıran UCLG, bu devasa örgütlenme yapısıyla dünya nüfusunun yaklaşık %70'ine denk gelen tam 5 milyar kişiyi doğrudan temsil ediyor.

Konya ve Niğde'nin şahsında tüm Türkiye'ye armağan edilen uluslararası zafer; Türkiye'nin yerel yönetimlerdeki hizmet kalitesini, tecrübesini ve vizyonunu dünya sahnesinin en prestijli platformuna taşımış oldu.