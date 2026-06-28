Sarp kayalıklarda böyle dolaştılar! Cudi Dağı’nda yaban keçileri görüntülendi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Şırnak’ta Cudi Dağı’nın yaklaşık 2 bin metre rakımlı zirve kesiminde dolaşan iki yaban keçisi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Şırnak’ta Cudi Dağı’nın sarp kayalıkları, yaban keçilerinin doğal yaşam alanındaki görüntülerine sahne oldu.
Yaklaşık 2 bin metre rakımdaki Cudi Dağı'nın zirve bölgesinde görülen iki yaban keçisi, bir süre kayalıklar üzerinde dolaştı. Araçlarından inmeden bu anları cep telefonuyla kayıt altına alanlar, keçilerin doğal yaşam alanındaki hareketlerini görüntüledi. Sarp kayalıklar arasında rahatlıkla ilerleyen yaban keçileri, bir süre sonra gözden kayboldu.