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Ekonomi Dünya Bankası’ndan Gazze ekonomisine ilişkin açıklama!
Ekonomi

Dünya Bankası’ndan Gazze ekonomisine ilişkin açıklama!

Yeniakit Publisher
2024-02-23 09:21:00 -
Dünya Bankası’ndan Gazze ekonomisine ilişkin açıklama!

Dünya Bankası, işgal ordusunun saldırıları nedeniyle Gazze ekonomisinin geçen yılın son çeyreğinde yüzde 80'in üzerinde küçüldüğünü bildirdi.

Dünya Bankası, işgal ordusunun saldırıları nedeniyle Gazze ekonomisinin geçen yılın son çeyreğinde yüzde 80'in üzerinde küçüldüğünü bildirdi.

Dünya Bankası, işgalci rejimin saldırılarının Filistin ekonomisi üzerindeki etkilerine ilişkin hazırladığı raporu yayımladı.

Raporda, Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırıların büyük can kayıplarına yol açtığı, saldırıların Filistin ekonomisi üzerinde de önemli etkileri olduğu anlatıldı.

Çatışmaların bölgedeki nüfus üzerinde kalıcı etkiler bırakmasının beklendiği belirtilen raporda, Gazze'de önceden var olan insani krizi daha da şiddetlendirdiği, hem Gazze hem de Batı Şeria'daki ekonomik zorlukları önemli ölçüde artırdığı kaydedildi.

Raporda, çatışmanın başlangıcından bu yana Filistin ekonomisinin yakın tarihinde kaydedilen en büyük şoklardan birini yaşadığı belirtilerek, Gazze ekonomisinin 2023'ün 4'üncü çeyreğinde yüzde 80'den fazla daraldığı, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYİH) yaklaşık 670 milyon dolardan 90 milyon dolara düştüğü kaydedildi. Ayrıca Gazze ekonomisinin 2023 genelinde ise yüzde 24 daraldığı vurgulandı.
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Gazze'de neredeyse tüm ekonomik faaliyetlerin durma noktasına geldiğine işaret edilen raporda, özel sektörün çatışmanın ilk 2 ayında toplam 1,5 milyar dolarlık üretim kaybıyla karşı karşıya kaldığının tahmin edildiği, bunun günde yaklaşık 25 milyon dolarlık kayba denk olduğu belirtildi.

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