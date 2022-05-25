Dünya Bankası’ndan flaş Çin kararı

YENİ AKİT ANKARA

Çin’in Dünya Bankası’nca onaylanan “Yeşil ve Karbon-Nötr Şehirler Projesi”, biyoçeşitliliğin korunmasını katılımcı şehirlerin kalkınma sürecine entegre etmeyi ve karbon nötrlüğüne ulaşan bir yol oluşturmayı amaçlıyor. Projenin tutarı 26 milyon 909 bin dolar ve tamamı GEF tarafından bağışlanıyor.

Hedef: Biyoçeşitlilik ve iklim değişikliği için entegre çözümler ve karbon nörtlüğü

Söz konusu proje üç bölümden oluşuyor. Bunlar; biyolojik çeşitliliğin korunmasını ve karbon nötrlüğünü teşvik etmeye odaklanan kentsel yüksek kaliteli kalkınma çerçevesinin oluşturulması, biyoçeşitlilik ve iklim değişikliği için entegre çözümleri, doğa ve karbon nörtlüğüne yönelik planlama ve yatırımın desteklenmesi; bilgi paylaşımı, kapasite geliştirme ve proje yönetiminin desteklenmesi.

Projenin uygulayıcı kurumları Chongqing, Chengdu ve Ningbo kentleri ve Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu’nun yan kuruluşu olan Çin Kentsel Gelişim Merkezi olarak açıklandı. Projenin uygulama süresi de 2022-2027 yılları arasında olacak.