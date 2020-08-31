Dünya Bankasından Beyrut açıklaması

Beyrut Limanı'nda meydana gelen şiddetli patlama bütün dünyanın gündemine oturmuştu.

Dünya Bankası, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın fiziksel hasarını açıkladı.

Buna göre patlamada 3,8 milyar dolar ila 4,6 milyar dolar arasında fiziksel hasar oluştu.

Yapılan açıklamada, Dünya Bankası Grubu'nun acilen ihtiyaç duyulan küresel müdahaleye rehberlik etmek amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) ile beraber, Lübnan'daki bakanlıklar ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içinde hızlı hasar ve ihtiyaç değerlendirmesi yaptığı ifade edildi.

Patlamanın tahmini 2,9 milyar dolar ila 3,5 milyar dolar arasında da ekonomik kayba sebebiyet verdiğinin bildirildiği açıklamada, konut, ulaşım ve kültür varlıklarının en ağır etkilenen sektörlerden olduğu açıklandı.

Dünya Bankasının açıklamasında, Lübnan'ın tekrar inşa edilmesi için kararlı eylemlerin lüzumluluğuna işaret edilerek, ülkenin ekonomik durumu göz önüne alındığında, kapsamlı bir toparlanma ve yapılanma için uluslararası yardım ve özel yatırımların mühim olduğu kaydedildi.

4 Ağustos tarihinde Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin yer aldığı 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış, sonrasında ise bütün kenti sarsan çok şiddetli patlama yaşanmıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 senedir limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın sebebiyet verdiğini açıklamıştı.



Büyük patlamada 182 kişinin canından olduğu, yaklaşık 6 bin kişinin ise yaralandığı, onlarca kişinin de kayıp olduğu bildirilmişti.