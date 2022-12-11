Dünya Altın Konseyi'nden yeni 2023 tahmini: Elinde olanlar dikkat! Yıl sonu 2,5 olursa altın fiyatları fırlayacak

Altın fiyatları, Fed'in agresif faiz politikalarıyla yıl boyu inişli çıkışlı bir grafik sergiledi. Yıl içinde 2000 dolar seviyelerine kadar çıkarak rekor kıran ons altın, aynı yıl içinde 1630 dolar seviyelerine kadar indi. Yatırımcıların güvenli limanı olan altın, yıl sonuna doğru Rusya-Ukrayna savaşı ve jeopolitik faktörlerle beraber 1800 dolara kadar tekrar yükseldi.

İç piyasada ise 2022 yılına 800 TL bandından başlayan gram altın yıl içerisinde 650 TL'ye kadar çekilse ons tarafındaki güçlenme ile beraber 1077 TL'ye kadar yükseldi.

Yatırımcılar 2023 yılında altın fiyatlarının nereye gideceğini merak ederken, güvenli limanı olan sarı metalin gidişatını ise şimdi Fed'den gelecek faiz kararı belirleyecek.

DÜNYA ALTIN KONSEYİ 2023 YILI BEKLENTİLERİ

Dünya Altın Konseyi'nin 2023 yılına ilişkin paylaştığı beklentilerle göre,

Enflasyon düştükçe doların daha da zayıflaması altına destek sağlayacak.



Jeopolitik alevlenmeler, altını değerli bir riskten korunma aracı haline getirmeye devam edecek.



Gelecek yıl Çin'in ekonomisinde beklenen iyileşme tüketicilerin altın talebini artıracak ve fiyatları destekleyecek.



Uzun vadeli tahvil getirileri muhtemelen yüksek kalmaya devam edecek.



Yavaşlayan bir ekonomi nedeniyle emtialar üzerindeki baskı, muhtemelen ilk yarıda altına pozitif yansıyacak.



Merkez bankalarının tutumu konusunda belirsizlikler olduğuna dikkat çeken Dünya Altın Konseyi, merkez bankalarının gereğinden fazla yapacağı sıkılaşma adımlarının altın fiyatlarında düşüşlere neden olabileceği konusunda da uyardı.

ALTIN FİYATLARINDA FED ETKİSİ

Dünya Altın Konseyi'ne göre, eğer Fed yıl sonunda faizi yüzde 2,5 seviyelerine kadar düşürürse zayıflayan dolarla beraber altın fiyatlarındaki yükselişe hız verir. Ancak Fed'den gelecek şahin tutumun devamına yönelik adım ve açıklamalar ise altın fiyatlarının yönünü aşağı çevirir.

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