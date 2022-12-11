Altın fiyatları son güncel: Bugün çeyrek altın ne kadar, ons altın, gram altın kaç TL? Altın yükselir mi düşer mi? 11 Aralık 2022 canlı altın fiyatları,

Altın yatırımcısı döviz kurlarında ve ons altında yaşanan değişimleri yakından takip etmeyi sürdürüyor. Ons altında yaşanan değişim iç piyasada da altın fiyatlarını etkiledi. İşte 11 Aralık 2022 güncel cumhuriyet altını, tam altın, çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış canlı fiyat tablosu... Altın piyasasında güncel rakamlar…

Altın düşer mi son dakika?

Altın haftayı yeşil yönlü yükseliş ivmesiyle kapatırken hareketli grafiğini sürdürüyor. Yükseliyor.

GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Altının gramı değişim sonrası 1100 lira barajına bir adım daha yaklaştı. Gram altın bugün 1077 liradan satışa sunuluyor. Hafta açılışında ise altının gramı 1079 lira olarak belirlenmişti.

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

1.075,67

1.075,92

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.796,95

1.797,70

ÇEYREK ALTIN ALIŞ FİYATI NE KADAR, SATIŞ FİYATI KAÇ TL?

Altın yatırımcısının en sık tercih ettiği ürünlerden olan çeyrek altın bugün 1760 liradan geri alınırken aynı dakikalarda satış fiyatı ise 1785 lirada bulunuyor.

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Yüksek miktarda alım yapanların tercihlerinden cumhuriyet altını ise bugün 7214 liradan geri alınırken 7323 liradan da satışa sunuluyor.

ZİYNET ALTINI FİYATI

6.884,27

7.014,99

ATA ALTIN FİYATI

7.188,01

7.366,77

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

987,67

1.050,65

Gram altında nasıl kar edilir? Gram altın zarar ettirir mi?

Uzmanlar bu konudaki fikri: 24 ayar altın, külçe altın ve gram altınlar ile yatırım yapanlar, altınlarını bozdurdukların da zarara uğrama olasılıkları çok düşüktür. Çünkü bu tarz altınlar saf olarak satılır ve üstünden işçilik parası alınmaz. Altın'ın yükselmesi ile birlikte aynı orantıda fiyatları yükselir ve altın düştükçe düşer.

Piyasalarda gözler önümüzdeki hafta çarşamba günü açıklanacak olan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararında..

Fed altın yorumları

ALTIN YATIRIMCILARI KRİTİK GELİŞMEYİ BEKLİYOR

Piyasalarda gözler önümüzdeki hafta çarşamba günü açıklanacak olan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararında olacak. Fed’in politika faizini 50 baz puan artırması bekleniyor. Fed son 4 toplantıda da üst üste 75’er baz puanlık faiz artışına giderek faizi 15 yılın zirvesine çıkarmıştı.

Fed Başkanı Jerome Powell geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarda aralık ayında faiz artış hızının yavaşlatılabileceğini söylemişti.Bu gelişme piyasalarda pozitif tepki görürken, altın fiyatları yönünü yukarı çevirmişti.

Eğer Fed beklendiği gibi faiz artış hızında yavaşlamaya giderse bu durumda altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketler görülebilir. Yatırımcıların gözü kulağı Fed’in faiz kararında olacak.